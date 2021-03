Vanessa Guzmán o Bárbara de Regil, quién se ve mejor en bikini

Las actrices Vanessa Guzmán y Bárbara de Regil se han posicionado como dos de las estrellas del medio del espectáculo que buscan cuidar siempre se su figura física y de su salud, es por ello que han sido consideradas como las más fitness de la farándula. Pero entre ambas, ¿quién luce mejor en bikini?

Tanto Vanessa Guzmán como Bárbara de Regil, se han puesto como meta tener un cuerpo escultural, que han logrado en poco tiempo, gracias a las horas de ejercicio que le han regalado a su cuerpo, así como a una selecta y estricta alimentación que no debe exceder de las calorías recomendadas al día.

Y es a través de sus redes sociales, donde ambas estrellas de la televisión, han dado cuenta de sus rutinas que son las que las mantienen con esa escultural figura, son dignas de admiración, aunque se hayan ganado las críticas más fuertes en cuanto a ser comparadas con un hombre y hayan dicho que hasta un hombre les tendría miedo, sobre todo a Guzmán.

Ambas se han hecho famosas a raíz de concursos de belleza o de castings para conducir programas de televisión y acto seguido, se ganaron las acostumbradas becas por parte de Televisa y otras televisoras, para prepararse como actrices; sin embargo, la fama que han ido adquiriendo poco a poco les ha dado la seguridad de hacer literalmente lo que les venga en gana.

Pues además de haber logrado convencer al público en producciones como "Atrévete a Soñar" (2010) o el serial televisivo "Amor mío" (2006) en el caso de Vanessa Guzmán, se ha convertido en una de las estrellas que más huella ha dejado con su talento ante las cámaras de televisión.

Por su lado, Bárbara de Regil, surgió de un casting para conducir un programa de música en una de las cadenas más reconocidas a nivel América -TeleHit- para New Generation Telehit. Sin embargo, su seguridad ante la presencia de decenas de personas, la convirtió más tarde en actriz de telenovelas de TV Azteca como "Bajo el Alma" (2011) o "Rosario Tijeras" (2016-2019) y posteriormente como estrella de cine, siendo la última "La Rebelión de los Godínez"(2020), en la que dio vida a Tania.

Hace algunos días, de Regil, compartió una serie de fotografías en las que sale posando con un sensual bikini color naranja que hace contraste con su piel apiñonada, en la que expresó su insistencia de no tomar en cuenta lo que la gente opine de cada quien y hacer realidad sus sueños:

"Que no te importe lo que la gente piense de ti, tú no eres quien eres Gracias A la opinión de los demás. Tú sabes bien quien eres y lo que Vales. Cuida de ti, físicamente, emocionalmente, espiritualmente... pero NO para impresionar a alguien, ni para lograr crear un falso estilo de vida y menos para pertenecer a un grupo de gente. Cuídate por que te Amas, por que te lo debes. El ser feliz dentro de tu piel, en tu cuerpo, en tú mente... TIENES Q TRABAJARLO DIARIO. Vuélvete en tu mayor prioridad... Ve todas las fotos jajjajajajja ve la última".

Por su parte, Vanessa Guzmán también ha dejado claro que pese a las críticas de las que ha sido objeto por su escultural físico, no va a tirar por la borda todo lo que ha logrado con su cuerpo en tan poco tiempo. Y a decir verdad, ha compartido unas fotografías de infarto, en las que luce su figura más fitness y muestras sus rutinas de ejercicio que son las que la mantienen en forma.

En octubre de 2019, Guzmán publicó una postal en la que también luce un mini bikini color naranja que describió sólo con hash tags, mientras se encontraba en las grabaciones de "Soltero con Hijas" que protagonizó al lado de Gabriel Soto, en la que lució su abdomen de lavadero.