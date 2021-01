Vanessa Guzmán le dice a Cynthia Klitbo, "Yo soy una dama"

Fue en el mes de junio del 2020 cuando Vanessa Guzmán y Cynthia Klitbo estuvieron en el ojo del huracán, luego de que la segunda asegurara que la porotagonista de la novela, Soltero con hijas de Televisa, era una mujer despota y soberbia. En ese momento Cynthia Klitbo, quien compartió créditos con Vanessa Guzmán en la novela infantil, Atrévete a soñar, señaló que era el ser más despreciable.

“Sólo hay una persona con la cual yo no entiendo cómo es que está trabajando otra vez, es Vanessa Guzmán. Es el ser más despreciable con el que he trabajado”, dijo Cynthia Klitbo. Sin embargo, no fue todo, ya que la villana de las telenovelas señaló que, incluso un día se enfrentó con Vanessa Guzmán debido a que la quiso tratar mal.

“Un día quiso tratarme mal y le salió ‘el chirrión por el palito’ como dicen en México. Es así no tengo empacho (pena) en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia”, dijo. A meses de estás fuertes declaraciones, Vanessa guzmán aprovechó las cámaras del prograama Hoy para hablar de este tema.

Lee también: Cynthia Klitbo revela por qué no puede ver a Vanessa Guzmán

“Desde que empecé mi carrera hace 25 años yo estuve sujeta a críticas, entonces yo ya arranqué con la pedrada, no te voy a negar que ha sido difícil a lo largo de esta carrera muchas veces encontrarte con notas o con situaciones que de repente dices ‘¿por qué?’ y te hagan trastabillar”, explicó la actriz durante la entrevista al matutino.

Y al ser cuestionada sobre por qué no le contestó a Cynthia Klitbo, la ganadora de Nuestra Belleza México 1996, señaló que tiene motivos muy importantes para no caer en este tipo de provocaciones. “Muchas veces se dice ‘es que el que calla otorga, es que ¿por qué no dice?’. Sabes qué… tengo hijos… primeramente soy una dama, y dama con letras grandes, soy madre, tengo todavía un (hijo) menor de edad, y yo tengo que comportarme a la altura del respeto y la calidad que yo he recibido de parte del público, yo jamás voy a caer en ningún tipo de provocación porque me puedo llevar a mis hijos de por medio”, señaló.

La actriz resaltó que ella tiene prioridades en la vida, por lo que descartó poner atención a este tipo de situaciones que no traen nada bueno a su vida. “Yo no puedo detenerme ni puedo frenar toda una maquinaria para voltear atrás, para prestar atención a lo que sea”, dijo.

Lee también: Cynthia Klitbo revela por qué no puede ver a Vanessa Guzmán

Las declaraciones de Vanessa Guzmán fueron aplaudidas por sus fans, quienes la felicitaron por responder de esa forma a su colega.

"Ella es muy buena actriz en todas sus novelas a hecho buenos personajes, todos menos uno, las mejores que yo e visto son amor mío, Atrévete a Soñar e Infames, la peor es Soltero sin historia”, “ Ella es la mejor actriz que podemos tener , lo bueno es que a ella las críticas le resbalan y eso es bueno “, “ Ya conocemos a cinthya ella siempre aparece en los chismes por lo hipócrita y mala cara que es,Vane es todo lo contrario, excelente Defensa”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.