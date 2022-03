Vanessa Guzmán inspira a muchas mujeres luciendo entallado vestido

La guapa actriz Vanessa Guzmán sigue causando furor entre sus miles de seguidores de las redes sociales al compartir una sesión fotográfica en la que aparece con un elegante y entallado vestido de noche de tono marrón, con el que inspiró a muchas mujeres.

En las fotos que compartió a través de su perfil de Instagram, Vanessa Guzmán de nueva cuenta se robó todas las miradas al darle la espalda a la cámara mientras luce sus curvas con un coqueto vestido de noche descubierto de la espalda y con una profunda abertura en su pierna izquierda, atuendo que le permiió presumir todos sus músculos.

"Gracias @houseofm_official por mis increíbles outfits y vestido para el lanzamiento de @inbusiness_woman, ESTÁ INCREÍBLE TODO! Agradecida siempre", escribió la famosa junto a dos imágenes en las que confirma su belleza. Sus fans no tardaron en reaccionar y llenar a la actriz de halagos.

Lee también: Adamari López demuestra que esta sabrosa y que no está tan viejita cumpliendo reto

"Hermosa!!!!", "Divina", "DIVINAAAAA, Radianteeee", "Uffffff paisana espléndidamente bella!!", "Hermosa bellísima espectacular como lo es usted Venus hermosa", "Que bonita estás", "Que hermosa, inspiración para muchas mujeres ", "Amo tu espaldaaaa", "Cuerpazoooo", "Cuerpazo y super disciplina ",son algunos de los comentarios en la publicación de la ex participante de Miss Mundo.

Cabe señalar que Vanessa Guzmán, quien es originaria de Chihuahua ya cuenta con más de 20 años de carrera en donde ha tenido altas y bajas como actriz. Hace unos meses, algunos compañeros de la telenovela Atrévete a Soñar, manifestaron que había sido un martirio trabajar con la reina del fitness, por lo que ahora la artosta de 45 años aceptó que tuvo problemas con sus colegas pero que la ansiedad la orilló a comportarse así.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto que me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo, se me criticó, se me juzgo mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, contó la actriz durante una entrevista con un medio estadounidense.

Lee también: Erika Buenfil hace baile en TikTok mostrando sus atributos delanteros y le dicen que se comporte

La actriz de Televisa manifestó que este padecimiento le provocó sentirse irascible en ciertas locaciones, como por ejemplo, cuando se trataba de una boda o fiestas en donde participaban muchas personas. “En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración”, relató.

Cabe mencionar que desde hace unos meses se alejó del mundo de las telenovelas para probar su faceta como coach fitness, situación por la que su cambio físico ha sido muy notorio. Pese a la ola de críticas que ha recibido porque su cuerpo 'ya no parece femenino' , la famosa está más que enfcoada en el ejercicio y se ha vuelto una inspiración para muchas mujeres.

Síguenos en