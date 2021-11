Vanessa Guzmán conquista con flamante bikini pero fan la saca de sus casillas

La reina del fisicoculturismo, Vanessa Guzmán se llenó de halagos con su última publicación en las redes sociales en la que aparece con un flamante bañador de color azul con el que luce su espectacular figura, razón por la que se llenó de halagos pero también la hicieron enojar, un fan la sacó de sus casillas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de telenovelas de Televisa impactó con su musculosa figura al presumir el resultado de la vida fitnes que lleva mientras luce un bikini brilloso, el cual usó en una de sus competencias de fisicoculturismo. Desde el interior de una habitación fue que la famosa posó para la cámara, no solo para presumir su trabajada figura si no aprovechó para promocionar y compartir un código de descuento de una tienda de bikinis.

Y aunque la publicación de Vanessa Guzmán causó todo un revuelo y a la famosa le llovieron comentarios en donde sus fans no dudaron en admirar su belleza y dedicación, la actriz terminó enojada por un comentario en especial.

"Te mando un fuerte abrazo y quiero decirte que eres muy valiente!!!!!", " Que bárbara!!!! Y yo en un rato me voy a darle a la caminadora, es lo único que me gusta, te mando un abrazo grande", "Te ves fantástica y divina Vanessa. Que bella y escultural. Te felicito por bello cuerpo que luces!", "Cuerpazo!!", "Maravillosa cuerpazo", "Me encantas mi amor que hermosa estas", son algunos de los piropos que la protagonista de Soltero con Hijas.

Pese a los distintos piropos que recibió hubo en especial un usuario que sacó de sus casillas a Vanessa Guzmán por lo que la artista no dudó en contestarle. " Tan guapa que era que lastima", escribió el usuario @guasti8840, por lo que la actriz no dudó en responderle.

"Mientras tú te conserves igual que más te da ?? , preocúpate en lo que enseñan tus TUS FOTOS… mi felicidad y mi superación va mucho más allá de la belleza.. enfócate en triunfar …. Suerte #siquierespuedes", escribió Guzmán. Pero la polémica no terminó ahí ya que otros usuarios se sumaron y expresaron lo que pensaban del físico de la famosa.

"Que feo cuerpo parece cuerpo de hombre se fue lo femenino ahí", "Horrribleeeer", "Es vato", "Esto ya se ve muy raro", fueron algunos de los otros comentarios que sacaron de sus casillas a Vanessa Guzmán, sin embargo, la artista prefirió guardar silencio ante los ataques.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Vanessa Guzmán se defiende en las redes sociales de los constantes ataques que recibe por el radical cambio que ha sufrido su cuerpo desde que decidió cambiar de estilo de vida y ahora que su figura está más musculosa.

