Valentina Benaglio, hija de Alejandra Ávalos, posa de espaldas en mini short, sin sujetador

La primogénita de la actriz Alejandra Ávalos, se ha aprovechado de su belleza para mostrar su delineada silueta; esta vez Valentina Benaglio lo hizo de espaldas, con un ajustado mini short y por si fuera poco, sin el sujetador del bikini que también lució.

Fue desde Tepoztlán, Morelos, uno de los destinos turísticos favoritos en México de Valentina de 24 años, que posó para la cámara y por lo que sorprendió a muchos hace tres años, cuando apenas tenía 21 años de edad.

"In the mood to flash the gardener", escribió Valentina, al pie de la postal, lo que significa: De humor para flashear al jardinero. Lo que podría significar que lo deslumbrara con su belleza a medio vestir; ¿pues quién no se deslumbraría, verdad?

"Hijo...", "Que afortunado jardinero", "Holaaaaaaaaa", "Ósea bye gracias", "Que durazno", "Podrías de favor ser mi novia? Me encantas", "A ver voltéate mamita", y la respuesta fue: "Neel, no hay manera"; son algunos de los comentarios que ha generado la hija de la cantante y actriz mexicana.

"VALEEEE", "Perrísima", "Tu mejor foto", "Ay ayyy", "Siiiiiii, my favorite place!", "Set them free" (Liberarlos), tambié se leen a línea de comentarios; lo que deja ver que es una de las féminas favoritas entre sus amigos, quienes la siguen y la halagan siempre.

Pues Valentina, quien también es una editorialista, posé una encantadora figura física y unos ojos verdes que derriten a cualquiera; y aunque no es tan conocida en el medio del espectáculo, es un hecho que ha heredado la belleza de su madre.

No obstante, cabe señalar que son bellezas diferentes, pues mientras Alejandra Ávalos es de cabello oscuro y labios muy gruesos, así como de complexión distinta, Valentina Benaglio es muy diferente, poseedora de esa mirada verde y su esbelta figura, con la que ha logrfado deslumbrar a sus seguidores.