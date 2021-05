Valentina Benaglio, hija de Alejandra Ávalos luce su figura en mini bikini

La chica de nombre Valentina Benaglio es hija de la actriz y cantante Alejandra Ávalos a quien muy pocos conocen y cuyas redes sociales, han sido testigos de los momentos más encantadores de la heredera de la artista mexicana, como cuando luce su esbelta figura en mini bikinis alrededor del mundo.

Fue en noviembre de 2020, que su existencia se hizo notar precisamente a través de redes sociales por la curiosidad de algunos fanáticos de Ávalos, quienes querían descubrir quién o quiénes conformaban su descendencia y se encontraron con la agradable sorpresa que les causó Valentina.

La joven de 24 años, quién nació un 19 de julio de 1996, fruto del amor de su madre Alejandra Ávalos y su papá Giovanni Benaglio -quienes estuvieron casados entre 1985 y 1988-, ha causado revuelo en su cuenta de Instagram, en la que gusta de compartir sus momentos más relajados.

Desde lo que parece ser un lujoso hotel de Tepoztlán, Morelos, Valentina escribió "Life’s good" (La vida es buena), el pasado 4 de abril, en la que se le veía disfrutando de un espectacular domingo sentada al filo de la piscina.

Pues de espaldas, Valentina lució su deineada silueta con un coqueto bikini color gris oscuro, además de una piel perfecta a medio broncear y con unos sensuales lunares y una tatuaje en la pompi izquierda que atiende a un corazón delineado sólo por el borde.

"Estas brutal", fue el comentario de Ana Regina, una de sus amigas; por otro lado, se lee: "I love that place, I left my hart there, my favorite, good memories" (Amo ese lugar, dejé mi corazón ahí, mi favorito, buenos recuerdos).

"And so are you" (Y tu también), se lee en otro de los mensajes concretos en el post de Velentina que se refiere a que ella también es buena-, de la joven editorialista que le encanta viajar por el mundo y cuyo lugar favorito para viajar y disfrutar es Italia.