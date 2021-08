Cada vez más, pareciera que la actriz Maribel Guardia ¡va a desaparecer!; y es que conforme pasa el tiempo, la costarricense se aferra más a su impecable imagen y a sus 62 años, luce mejor que muchas mujeres más jóvenes. Así lució la mañana del lunes, disfrutando del café de las mañanas.

Sus fotografías no dejan mentir, pues el pasado domingo, posó junto a Marcelia Figueroa, una de las hijas del finado cantante Joan Sebastian, quien en vida, fuera marido de Maribel Guardia y con quien procreó un hijo: Julián Figueroa.

Y aunque Maribel Guardia le lleva 39 años de edad a la hija del recordado Rey del Jaripeo, a decir verdad, ambas lucen ¡el mismo cuerpazo! Pues para nadie es un secreto que la costarricense quien se ha ganado el título de "Diosa de la eterna juventud", no perdona las rutinas diarias de ejercicio ni su sana alimentación.

Aunque a diferencia de su amiga Lourdes Munguía, la esposa de Marco Chacón, sí como pan y algunos carbohidratos, aunque ni cuidado le da, pues con el ejercicio y luego de la excelente salud de la que goza, Maribel se puede dar sus "gustitos" que corrige rápidamente.

En tanto, fue la mañana del lunes pasado, que la envidiada estrella de televisión, posó luciendo un glamoroso pero casual vestido de corte cruzado, con olán, manga tres cuartos y un cinturón forrado del mismo estampado del vestido -que sin duda, enmarcó aún más su diminuta cintura- y le llega a media pierna; de fondo blanco con simulación de hojas de plantas en tono gris verdoso. El outfit, lo combinó con unas zapatillas escotadas de color piel.

Mismo con el que posó sentada y parada degustando lo que parece ser el café de las mañanas, debido a la taza en la que se toma la deseada bebida (por muchos) de cada amanecer. Su look, la hizo ver una vez más como una reina de belleza; no obstante, la también modelo, lució todavía más delgada, como ¡si fuera a desaparecer!

"#buenosdías. Si tu cuerpo te pide café dáselo, y si no lo pide, dáselo igual, para que sepa que no se manda solo. #look @klaudethcollection", escribió la también actriz de cine, a la par de sus instantáneas.

Famosos y fanáticos seguidores de la guapa actriz, reaccionaron a su belleza. La presentadora de televisión de origen peruano, la halagó con un "Hermosa"; otros fans, también le dieron los buenos días a Maribel: "Buen día, mi hermosa... Que tengas un bello inicio de semana... Te amo siempre".

Al momento, la costarricense ha logrado cautivar con su envidiable figura y belleza a sus 62 años, a más de 55,360 seguidores y se pueden leer alrededor de 570 mensajes.

