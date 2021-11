¡Unas desalmadas! Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos lucen encantos en rosa

¡Como unas auténticas desalmadas! posaron Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos luciendo encantos con un par de outfits en rosa... Y es que parece como si se hubieran puesto de acuerdo, pues además de que ambas actrices son de origen venezolano, este 2021 coincidieron en una exitosa producción y hasta fueron madre e hija.

Fue en telenovela "La Desalmada" (2021) en la que Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos sacaron chispas de la pantalla chica de Televisa, tras haber sido elegidas para conformar la familia Gallardo Torreblanca junto al actor Sergio Basáñez.

No por nada, luego de tres semanas y media de haber llegado a sus fin la primera temporada del proyecto producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, aún se sigue hablando de los personajes y de los actores que les dieron vida.

Y este par de venezolanas no son la excepción, luego de que calentaron los ánimos de los televidentes con sus magistrales actuaciones como la villana Julia Torreblanca (de Sousa), que hacía a su hija como le daba la gana, en este caso, Dos Ramos en el rol de Isabela Gallardo Torreblanca.

Y es tanto el furor que han causado ambas estrellas que al momento, los fanáticos las siguen relacionando como la terrible madre y la manipulable hija que fueron en "La Desalmada", pues la mancuerna que conformaron fue ideal para tener a más de uno pegado al televisor cada noche.

Y aunque parece que hubieran asistido al mismo evento no es así... Dicen que la sangre llama y aunque en este caso Marjorie y Kimberly no son familiares en la vida real, sí son un par de venezolanas que la han armado en grande en su país, así como en México y Estados Unidos.

En el caso de Kimberly Dos Ramos, fue la primera en elegir un outfit atrevido pero glamoroso para asistir a la gala de los Premios Tu Mundo (2015) en el que recibió el premio "Soy Sexy I Know It" (Soy sexy, lo sé), terna para la que compitió con su también paisana Gaby Spino y sorprendentemente con Gonzalo García Vivanco con quien hizo pareja en "Tierra de Reyes" (2014) y este 2021 en "La Desalmada".

El vestido rosado obedece a un diseño que le proporcionó Telemundo para la gala. Es un vestido de prolongado escote hasta abajo del busto de manga tres cuartos con una falda voluminosa y corta en color rosa fuerte.

"@michaelcostello and @StephanieMCostello @stello_official thanks for the beautiful #dress Hot Pink for @premiostumundo I LOVE IT... mil gracias #stello #Michaelcostello #KimberlyDosRamos #LA #Miami #Venezuela", escribió Kimberly Dos Ramos en su post del 21 de agosto de 2015 -hace seis años-.

Mientras que Marjorie de Sousa tuvo algunos proyectos personales luego de que terminara grabaciones en "La Desalmada". Esta outfit rosa del mismo tono que utilizó su paisana, fue para un evento en Miami, Florida (EE.UU.) -ciudad de la que recibió las llaves como celebridad distinguida- por su valiosa participación en una campaña para prevenir el cáncer de mama en mujeres y hombres; pues estuvieron regalando cientos de estudios a quien quisiera unirse a dicha campaña de prevención.

En su caso, la venezolana de 41 años lució un jumpsuit en versión short de solapa y de prolongado escote; la cereza del pastel fue un moño que colgaba justo en la cintura.

No obstante, una de las tantas páginas de fans de Kimberly Dos Ramos, en este caso de Nicaragua, unieron las dos postales en las que se le ve posar a cada una en todo su esplendor y así lucieron ambas, quienes volverán a coincidir en los foros de grabación de "La Desalmada 2".

