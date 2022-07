Una sirena le queda corta a Marjorie de Sousa tras lucirse en bañador en el mar

Muy cortita le quedaría una sirena a la actriz Marjorie de Sousa, tras lucirse en bañador desde el mar de Miami, Florida luego de tomarse unas merecidas vacaciones de fin de semana, después de una semana de trabajo en las grabaciones de "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo.

La venezolana utilizó su cuenta de Instagram para presumir el cuerpazo que tiene en un diminuto sujetador en una serie de postales que a cualquiera podrían causar envidia, en primera por los días de playa que la actriz disfrutó y en segundo lugar por la exquisita figura que posee.

Y es que, Marjorie de Sousa lució mejor que una sirena en el mar, aunque en el peor de los casos, habría hecho pensar a sus seguidores por lo escrito en su descripción; pues básicamente se mostró pidiendo perdón a alguien.

Marjorie de Sousa, quien ya está dando vida a Cayetana Carrá, la villana de "El Conde: Amor y Honor" y será la tercera en discordia entre Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, lució cual rubia con una cola de caballo y lentes de sol, mientras mostraba el dorso con un sexy bikini color azul.

"Lo siento... perdóname, te amo...GRACIAS", se lee en dicha descripción entre delfines, sirenas, olas del mar, corazones rojos y caritas con ojos de amor, entre otros. Y tras pedir perdón, los halagos de los fans la habrían exonerado de toda culpa, pues lo halagos opacan los errores que pudiera tener la venezolana.

El primero en "perdonarla" fue Alberto Gomez de la agencia representativa de Marjorie, Media Concepts PR, quien escribió "Hermosa" y sus sousáticos coincidieron también con dicho adjetivo calificativo, además de "Que Preciosa!!!... Feliz Fin de Semana Mi Bonita" o "Eres libre mujer, "Guapa", "Te amo mucho".

"Preciosa mujer", "Mi amor, qué bella", "Beautiful" y hasta un intenso "Guapotaaaa" que salió del alma, son otros piropos más que han hecho que Marjorie de Sousa "quede perdonada", sin saber a ciencia cierta por qué y por quién.

Al momento, son 46,089 los fanáticos que se han pronunciado con un corazón rojo y se leen casi 500 mensajes de admiración hacia la actriz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!