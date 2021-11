Un mano a mano entre Maribel Guardia y Lourdes Munguía que dejó helados a todos

A sus 60 y 62 años, son dos de las figuras del medio artístico más admiradas gracias a su belleza y cuerpazo; se trata de Maribel Guardia y Lourdes Munguía quienes hicieron 'un mano a mano' que ha dejado más que helados a todos tras lucir diminutos bikinis.

Postales hay demasiadas circulando en redes sociales y la web; no obstante, una publicación mexicana se encargó de recopilar dos de las fotos más icónicas de Maribel Guardia y Lourdes Munguía, luciendo exquisitas figuras físicas en un par de bañadores de dos piezas.

Cabe señalar que aunque la gente las compare y literalmente la ponga a competir por ser dos de las figuras que pasados los 60 años, todavía conservan y se mantienen como si el tiempo no les hubiera hecho nada, ellas son las mejores amigas del mundo.

Y es que ambas, comparten el mismo estilo de vida, alimentación, rutinas de ejercicio, y varios gustos, por lo que es inevitable que se hable de una sin que esté presente la otra estrella. Y aunque Maribel Guardia se da sus gustos en cuanto a algunos platillos, Lourdes Munguía ha dicho categóricamente que ella no come ni pizca de pan, pues asegura que no ayudan en nada al organismo.

Fue la revista TVyNovelas, que se encargó de reunir a través de su cuenta oficial de Instagram, un par de postales en las que la costarricense de 62 años y la mexicana de 60, lucen mega cuerpazo, sin imperfección alguna, con la cintura más diminuta y marcada y su belleza sinigual.

La publicación de Televisa, anticipa que tanto Maribel como Lourdes están contempladas para formar parte del elenco de "Piel de Estrellas", el proyecto de la revista que busca reunir a las estrellas con los mejores cuerpos y sus técnicas o estrategias para lograrlos con el tema: "Secretos de los famosos para lograr cuerpos perfectos".

"#PielDeEstrellas2022: Para estas dos hermosas mujeres, la edad es solo un número. A sus 62 y 60 años respectivamente, #MaribelGuardia y #LourdesMunguía lucen espectaculares con base en la disciplina que ponen en el cuidado de su cuerpo. ¿Quién es tu favorita? #TVyNovelas @maribelguardia @lourdes.munguia", se lee en la publicación del pasado 4 de noviembre.

Y las opiniones, puntos de vista y algunos "chascarrillos" no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la cuenta de la publicación de Grupo Televisa: "Y yo con 40 parezco la abuelita de las dos" o "Lourdes en persona tiene mejor cuerpo".

"Y mucho filtro", se lee completando la frase escrita por TVyNovelas, así como: "Disciplina y plata eso cuesta", "Se ven muy bien ya quisiera estar así a esa edad" y hubo quien al verlas sintió remordimiento de conciencia: "De repente se me quito el hambre" y o fue la única: "Ya solté el pan de la boca, mis respetos".

"Maribel de las películas de ficheras y ahorita bien diferente que se ha hecho cirugías, y no es envidia", "Que belleza, mi admiración y quiero esas fuerzas de voluntad", "Quién no con tantas operaciones", "Madre, yo de 25 estoy desparramada", "Las 2 super hermosas. Qué fuerza de voluntad!", son los comentarios que se leen tras dicha publicación.

Lo que indica que, aunque se siga poniendo en tela de juicio sus estilos de vida y su imagen, Maribel Guardia y Lourdes Munguía no dejarán de ser unas de las dos estrellas favoritas del público gracias a su belleza y cuerpazo.

