“Un filtro más, y se purifican los mares”: Angélica Rivera reaparece junto a Aylín Mujica

Indudablemente Angélica Rivera es una de las mujeres más bellas del espectáculo y una de las actrices más reconocidas por diferentes proyectos en la televisión. Durante mucho tiempo fue la estrella de diversas telenovelas de Televisa, pero su vida cambió cuando se convirtió en la Primera Dama de México al casarse con el ex presidente, Enrique Peña Nieto, situación que no solo le trajo buenos momentos si no que también se convirtió en una mujer muy criticada.

Tras terminar su "reinado", Angélica Rivera fue blanco de las críticas, ha sido tachada como la arpía número uno de México, razón por la que la actriz, desde el 2018, cuando terminó el mandato de Enrique Peña Nieto, la artista decidió alejarse del ojo público y solo se ha limitado a aparecer en las redes sociales en los perfiles de sus hijas o personas allegadas a ella.

Hace unas horas, Aylín Mujica causó sensación al compartir una imagen en la que aparece junto a Cynthia Klitbo y Angélica Rivera, tal y como lo dejó ver la cuabana, tuvieron un encuentro entre amigas. Al pie de la imagen, Mujica escribió: “27 años de amistad. Las quiero mucho. Una delicia volver a coincidir”, expresó.

Más allá de la emoción de los fieles seguidores de Angélica Rivera por verla que se encuentra muy bien, la fotografía de Aylín Mujica provocó un sinfín de críticas para la protagonista de diversas telenovelas de Televisa, pues aunque Angélica Rivera luce radiante muchos de los usuarios aseguraron que se les pasó el filtro.

Pues más allá de lucir radiantes, las famosas fueron atacadas por lucir más jóvenes y sin ninguna arruga debido al exceso del filtro, que las hizo lucir como de 30 años.

“Se les pasó el filtro jajajaja”, “Un filtro más, y se purifican los mares”, “Tremendo filtro qué hasta los dientes se los blanqueó a las tres ”, “Las Doñas Filtros ” y “Con el filtro, Angélica parece de 13 ”, son algunas de las reacciones en la publicación que rápidamente alcanzó los 8 mil Me Gusta.

Recordemos que la última vez que Angélica Rivera apareció en la pantalla chica fue en la telenovela Destilando Amor, historia producida por Nicandro Díaz para Televisa y la cual protagonizó al lado de Eduardo Yañez.