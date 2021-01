Triste silencio de Geraldine Bazán ante boda de Gabriel Soto

Luego de que Gabriel Soto confirmara que se casa con su actual pareja, Irina Baeva, Geraldine Bazán prefirió alejarse de sus redes sociales para evitar cualquier pregunta ante el compromiso de su ex, con quien, hasta la actulidad se le sigue vinculando por las dos hijas que tienen en común.

La actriz de Televisa, Geralddine Bazán hasta el momento no ha dicho nada al respecto de la noticia que ha acaparado titulares de diversos medios de comunicación. Y aunque muchos aseguran que la actriz de Telemundo se ausentó de las redes sociales porque le dolió la noticia del compromiso de su ex, cabe señalar que la actriz se está recuperando de una operación de rodilla, debido al accidente que sufrió durante sus vacaciones de año nuevo en la Riviera Maya.

Motivo por el cuál Geraldine Bazán se tomó muy en serio su recuperación y no ha dado ninguna señal en sus cuentas y no es que le afecte el matrimonio de su ex, pues está enfocada en sus hijas y trabajo. Reciente la actriz anunció fue que su hija Elisa Marie, participará junto con ella en la telenovela 100 días para enamorarnos, transmitida por Telemundo.

Geraldine Bazán y su silencio tras la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto. Instagram Geraldine Bazán

Antes de su accidente Geraldine Bazán, de vacaciones en diferentes partes de México, ya que desde la pasada Navidad se fue a esquiar a las montañas de Aspen Colorado para pasar las fechas decembrinas.

En su momento, la actriz de "Tierra de pasiones", se dará la oportunidad para dar su opinión ante los diferentes medios de comunicación, acerca de la boda de su ex pareja y padre de sus hijas, con la actriz rusa, quienes, han pasado por muchas trabas pero han dado a conocer que su amor rompe fronteras.

En los últimos días, Irina Baeva y Gabriel Soto, estaban en el ojo de la opinión pública, tras filtrarse un video íntimo del protagonista de “Soltero con hijas”, y del cual la actriz de “El dragón”, habló al respecto dejando en claro que su pareja tenía todo su apoyo, ya que lo que no había sido en su año no le afectaba en lo absoluto y ella era la menos indicada para hablar al respecto.

Irina Baeva y Gabriel Soto anuncian su compromiso. Instagram Gabriel Soto

Hoy en día, vuelven a ser el blanco de los reflectores, pero ésta vez el motivo es por que decidieron anunciar su compromiso, el cual había sido consumado desde el 25 de octubre del 2020, peo no habían querido dar detalles hasta encontrar la manera de dar a conocer la noticia a las hijas de Geraldine Bazán y a la familia de la actriz de “Vino el amor”.

La pareja de actores no ha aparado de presumir su amor en redes, por lo que en un video con una serie de fotografías de los dos, donde derraman su amor, le dicen al mundo lo mucho que se aman y lo fuerte que es su amor que superó todos los obstáculos que en el camino se les fueron presentando.

Después de esto, son considerados una de las parejas más sólidas en el medio, y aunque aún no hay fecha de cuando llegarán al altar, están gozando de su compromiso y de la nueva etapa de su vida.