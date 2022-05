Tres vestidos perfectos para lucir en primavera a estilo Jennifer Lopez

Dicen que 'De la moda, lo que te acomoda', pero ese dicho no aplica con la cantante Jennifer Lopez quien con lo que se ponga brilla por todo lo alto y últimamente ha maravillado luciendo tres outfits de primavera que son vestidos perfectos para lucir en el calorcito de la temporada y con los que de paso, ha arrasado corazones rojos en Instagram.

Y es que, a sus 52 años, Jennifer Lopez sigue siendo una de las famosas que más permanece en el gusto del público gracias a su talento, carisma, belleza y por el empoderamiento que irradia como mujer de raíces latinas. Pues 'la Diva del Bronx' no se detiene ante nada si de moda y estilo se trata.

A través de su visitada cuenta de Instagram Jennifer Lopez lució una tercia de atuendos que son perfectos par lucir esta temporada primavera-verano 2022, y que están confeccionados en telas que aguantan altas temperaturas, pero que además, hace que se sienta menos calor, como el algodón.

Tres outfits perfectos para lucir como JLo

El primero de estos, es un encantador diseño tipo cazador en color verde aguacate con el que hace los honores a un color clásico de la temporada la actual estación del año, pues además de amigable y sobrio, es un color neutro que se puede combinar con varios colores tanto claros como oscuros.

"Getting my outfits together for the weekend…" (Preparando mis outfits para el fin de semana...), escribió la novia del actor Ben Affleck, al pie de su publicación del pasado sábado, mientas lució un maquillaje natural en tonos marrones zapatos destapados de plataforma, tacón y estoperoles, así como un sombrero que hizo juego con el inusual escote del vestido largo.

Y luego de maravillar a sus ya 210 millones de seguidores en Instagram desde su vestidor, JLo, también lució un vestido largo de cuello alto tipo Halter y espalda descubierta, estampado en tonos azules, beige y blanco, que combinó también con sandalias de tiras color beige de ixtle y unos lentes de sol con los aros del mismo tono.

La intérprete de "Cambia el Paso" (2021), lució radiante en una sala exterior con sillones de tonos cálidos rodeados de la vegetación de esta primavera. "BBQ-Chic... Happy sunday everybody…" (BBQ-Chic... Feliz domingo a todas...), se lee entre dos corazones verdes y una paloma blanca.

Y para rematar, el pasado lunes 30 de mayo, la protagonista de la romántica cinta "Marry Me" [Cásate Conmigo] (2022), puso de pretexto el hecho de recordar y celebrar a los héroes y heroínas que dieron la libertad a Estados Unidos en el llamado Día del Memorial, y se vistió con un outfit estampado con "guégueres", pero en tonos azul marino, blanco y rojo, como la bandera de Estados Unidos, poniendo por delante tres corazones de los mismos colores.

"#HappyMemorialDay! Join me today in honoring all the service women and men who served our country and made the ultimate sacrifice for our freedom. #MemorialDay" (¡#FelizDíaDelMemorial! Únase a mí hoy para honrar a todas las mujeres y hombres de servicio que sirvieron a nuestro país e hicieron el último sacrificio por nuestra libertad. #MemorialDay", se lee al pie de su publicación.

En la misma, Jennifer Lopez aprovechó para lucir pierna y conquistar una vez más a su audiencia virtual en Instagram que rebasa los 210 millones de seguidores y por tanto, se ha llevado los aplausos de su público, derrochando glamour, empoderamiento, clase, con su belleza en primer lugar

No obstante, cabe señalar que estos tres outfits son ideales para las mujeres que buscan lucir hermosas pero con su propio toque de estilo, pues sirven tanto para reuniones familiares, con amigos o días de shoping (compras). Así mismo, para algún día de playa o piscina para pasar con los seres queridos.

