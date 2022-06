Tres outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como Marlene Favela

Elegancia, frescura, glamour y estilo propio, son los elementos que caracterizan a las actrices mexicanas, que figuran en la televisión y para muestra, basta un botón... Estos son tres de los outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como lo hace también la famosa Marlene Favela.

Karina Kleiman se ha hecho notar a través de sus redes sociales además de su debut en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), cuando dio vida a Teresa, la intachable e incorruptible secretaria de Presidencia de los laboratorios BIOGENELAB, y desde ese momento, dio cuenta al mundo de su impecabilidad en su forma de vestir y en su imagen.

Y desde antes -y ahora con más razón-, la actriz de 28 años no ha dejado de mostrar quién es y de qué está hecha a través de sus múltiples publicaciones de su cuenta de Instagram, en la que ya la sigue no menos de 27.3 mil internautas, cuando hace apenas unos meses, no pasaba de 23 mil.

Belleza y estilo en todo momento

Y como buena representante de la belleza del sur de México, Karina Kleiman sabe lucir cada prenda que se ponga sin importar la ocasión; pues así lo ha hecho ver en redes sociales y a la fecha, pareciera como si la colimense (de Villa de Álvarez, Colima), hubiera adoptado el estilo de otras actrices como Marlene Favela, quien es una de las máximas representantes de la belleza femenina en México y Latinoamérica.

Incluso, los cierto es que tanto Karina Kleiman como Marlene Favela -protagonista y villana de telenovelas-, son fanáticas de la moda y el buen vestir con el único objetivo de ¡brillar en todo momento!... y quien opine lo contrario, en realidad es porque no le atrae el tema de la moda.

Y es que, además de su estilo propio, lo cierto es que ambas estrellas poseen unos de los mejores cuerpos entre las actrices más famosas; lo que hace que cada prenda, zapatos o accesorios que utilicen, las haga ver impecables.

Vestido de Coctel

Tres outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como Marlene Favela. Foto Instagram Karina Kleiman / Marlene Favela

En su última publicación de Instagram, Karina Kleiman utilizó un conjunto de blusa tipo top y ajustada minifalda en tono rosa brillante que complementó con una chaqueta de manga tres cuartos y bolso de mano y alpargatas color piel, que puede utizar para una reunión cualquiera, así como para una noche de disco.

Mientras que Marlene Favela, dejó ver su distinción con un vestido rojo pegadito que destaca sus curvas con un cinturón como detalle. La duranguense (de Santiago Papasquiaro, Durango), complementó el outfit con unas zapatillas rojas tipo stiletto -del mismo tono del vestido-, por lo que no perdió la línea del glamour.

Outfit casual-sport

Tres outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como Marlene Favela. Foto Instagram Karina Kleiman / Marlene Favela

Pero los tacones y las glamorosas prendas no lo son todo en la vida, por lo que ambas estrellas han demostrado que también pueden brillar cuando se utiliza mezclilla y tenis. Pues cuando se tiene un cuerpazo como Karina y Marlene, lo mismo da que utilicen jeans o diminutos shorts de mezclilla, que combinados con playeras ombligueras, blusas de tipo casual o algún tipo de chamarra, siguen destacando sus curvas. Además el maquillaje y el peinado tiene mucho que ver en esta parte de la moda.

¡En shortcito de licra!

Uno de los outfits que pocas mujeres utilizan debido a que no se tiene una figura perfecta sin celulitis o cualquier otra imperfección en el cuerpo, es precisamente los shorts confeccionados en licra, pues para lucir radiantes y con mucho orgullo su anatomía, hay que tener el cuerpo de estas dos famosas, quienes acostumbran a pulir sus curvas en el gym, aunque pocas veces lo hagan notar.

La foto de Karina deja ver que está lista para un día de ejercicio con un outfit completamente hecho de licra, así como tenis y bolso de tela. Mientras que Marlene de 44 años, se lucía patinando en algún lugar del mundo con un top en tono púrpura y un shortcito de licra color azul verde; lo que provocó tremendas impresiones y deseos del gremio masculino en redes sociales.

No obstante, Marlene Favela siempre se ha destacado desde muy temprana edad, por ser dueña de uno de los rostros más bellos de México, así como ese cuerpo curvilíneo de sirena con el que luce siempre a todo lo que da...

Tres outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como Marlene Favela. Foto Instagram Karina Kleiman / Marlene Favela

