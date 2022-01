Tremendo piropo el que le lanza Angelique Boyer a Sebastián Rulli

Su amor, siempre lo gritan a los cuatro vientos y entre bromas y piropos, este fue el tremendo piropo el que la actriz Angelique Boyer lanzó a Sebastián Rulli a través de redes sociales. Pues aunque no es la primera vez que la francesa sonrojaría al actor, cada vez va en aumento el tono de estos.

Fue a través de sus historias de Instagram que en las últimas horas, Angelique Boyer compartió un vídeo en el que se ve a Sebastián Rulli bajando unas escaleras -que bien podría ser una de las escenas de la telenovela "Los Ricos También Lloran" que actualmente protagoniza y que saldrá al aire el próximo 17 de febrero en sustitución de "Si Nos Dejan".

Y es que, el amor de Angelique Boyer por el histrión de 46 años originario de Argentina, no podría ser más evidente luego de tremendo piropo que le dedicó, tras verlo vestido de traje casual color negro con una playera y tenis blancos.

En el momento, se puede ver a Rulli revisando su celular y con una carpeta en la mano, lo que indica que es una de las escenas de la producción de Carlos Bardasano para Televisa que compartirá con Claudia Martín dando vida a Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra -respectivamente-.

La fanpage (página de fans) @rullinaticasworld de Sebastián Rulli y Angelique Boyer escribió en la descripción del vídeo: "Opinen también?", mientras entre los comentarios se leen sólo halagos para el actor de 46 años, quien se caracteriza por ser galán de telenovelas.

Pues así como las actrices y celebridades de las redes sociales reciben halagos, así también las recibió el histrión: "El más guapo", "Hermoso", "Luis Alberto! Excelente!", y desde Brasil: "¡Dios mío, qué hombre tan hermoso es éste!".

O "Luis Alberto. Sebas ya nos enamora con su personaje. Estoy segura que va ser todo un éxito", "Todo made in Argentina!" (Todo hecho en Argentina), son otros de los piropos que Rulli ha recibido a través de la publicación de su fanpage, una de las más dedicadas a su carrera artística.

