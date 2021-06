Tremendo descuido provoca que Cecilia Galliano muestre más de la cuenta

En una reciente publicación la actriz y conductora de televisión, Cecilia Galliano, hizo honor a la frase de El Chavo del Ocho, personaje Como dice la emblemática frase de El chavo del Ocho, "fue sin querer queriendo" personaje interpretado por el fallecido humorista Roberto Gómez Bolaños, al sufrir tremendo descuido que provocó que mostrara más de la cuenta.

Y es que para nadie es secreto que la originaria de Argentina ha logrado conquistar a millones de mexicanos con su carisma y belleza, siendo actualmente una de las actrices de Televisa más populares queridas por el público, y no es para menos, pues constantemente impacta con arriesgados y sensuales atuendos con los que en algunas ocasiones ha mostrado más de la cuenta como lo hizo recientemente.

Luego de compartir una fotografía en Instagram en la que luce sin playera, de nueva cuenta Cecilia Galliano volvió a elevar la temperatura de sus más de dos millones de seguidores y alegrar el día, al posar recostada sobre el césped y con un ligero maquillaje con el que resaltó su belleza.

Y aunque sin duda, la famosa de 39 años exhibió su perfecto rostro, lo que más llamó la atención de sus fans es el tremendo descuido que tuvo. Y es que mientras pone el primer plano su rostro, muchos de los fanáticos se percataron que la famosa dejó al descubierto parte de su aréola, pues su blusa la traicionó porque el pequeño hilo que llevaba la prenda de color negro no logró sujetar perfectamente los atributos de la modelo argentina, y la expuso frente a sus fieles seguidores.

Y por si no fuera suficiente, en la fotografía que hasta el momento lleva más de de 60 mil Me Gusta y diversas reacciones, la ex esposa de Sebastián Rulli deja ver la tanga de hilo que lleva del mismo color que la blusa. Para pasar desapercibido este descuido, la actriz de Televisa escribió: "Me pones de buen humor", al pie de la imagen.

"Te ves preciosa" "Eres una hermosura, besos", "Eres tan bella, tan perfecta", "Todos nos ponemos de buen humor al ver tu belleza", "Eres tan maravilloso increíble divertida sonriente inteligente", "Bella Luz más bella ángel mas bella", " Buenísimo atributos ahí medios ceci", " Que rocas nenas de esta mamasota", son sólo algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe señalar que famosos como Mariana Seoane, Yuliana Peniche y Gonzalo García también quedaron sorprendidos con la belleza de Cecilia Galliano. Cabe señalar que la actriz de La Desalmada llegó a México cuando sólo tenía 19 años y aunque sus planes eran triunfar en el mundo del modelaje se le presentaron oportunidades para destacar en la televisión.

Cecilia Galliano ganó popularidad mientras conducía programas como Sabadazo y Los primeros 10, y posteriormente llegaron las oportunidades para aparecer en telenovelas. Cabe mencionar que a sus 39 años la modelo sigue luciendo una espectacular figura, algo que hace casi imposible a sus fieles admiradores no estar al pendiente de cada publciación que hace, agradeciendo cada vez que sufre un descuido y enseña más de la cuenta.