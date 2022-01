Tras volver al show en vivo, Maribel Guardia aparece con ajustada minifalda y botas largas

Tras volver al show en vivo para interpretar a su exitosa 'Doña Inés', en la obra de teatro "El Tenorio Cómico", la actriz Maribel Guardia reapareció más feliz que nunca, luciendo cuerpazo de diez con ajustada minifalda de cuero y botas largas así como una blusa pegadita.

Outfit con el que parece indicar que la costarricense está más fuerte que nunca, luego de tener las dosis correspondientes contra la enfermedad del Siglo XXI y aunque se haya contagiado recientemente del virus, es un hecho que se manifiesta mucho más leve y los síntomas son menos intensos.

No obstante, para dar cuenta de su fortaleza, Maribel Guardia, se dio el lujo de lucir feliz antes de dirigirse hacia el Teatro Aldama de la Ciudad de México, donde se reúne en con el resto del elenco para dar las funciones correspondientes de fin de semana de la puesta en escena producida por Alejandro Gou.

Y desde su cuenta de Instagram, fue que Maribel Guardia lució el atuendo color negro como tatuado a la piel, que obedece específicamente a una blusa de escote cruzado y manga larga de estampado como animal print en versión leopardo, así como la minifalda que por si fuera poco el largo -o mejor dicho, lo corto- de la prenda, la prenda cuenta con un par de jaretas a los costados para dejarla a la medida del gusto de quien la usa.

Pero la cereza del pastel, fueron un par de botas negras de charol que llegan arriba de la rodilla y que hacen ver a la costarricense, como una de las mujeres más empoderadas del medio del espectáculo en México con 62 años de edad encima.

"Rumbo al teatro!!! Y ustedes que tal su Viernes? Vengan al @tenorio_comico Les mando mil besos #look @klaudethcollection #botasnegras @sexyrevolver", escribió la también actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022) en la descripción de la foto que compartió el pasado viernes por la tarde.

Y su postal no fue menos que una medicina para algunos de sus fans, pues el primer comentario de un total de 463 -al momento- que se lee, enuncia: "Estaba triste pero usted me alegro el día con su bella y sexy imagen". Y otro más como "Guapísima", "Grande abrazo" o "Te amooooo mucho mucho", denotan lo bien que Maribel Guardia hace sentir a sus fanáticos de su cuenta de Instagram.

Otros más se leen: "Wooooow... guapísima y bellísima, corazón eres un bombón, guapa muy sexy y sensual eres una diosa", "Estas espectacular y deslumbrante", "Guapísima, belleza total Maribel, espectacular", "QUE HERMOSA!", "Me encantas" y "Saludos desde acá en Paraguay y muchos éxitos en tu obra de teatro", entre un total de 38,210 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!