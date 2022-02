Tras una noche de copas, captan a Adele bailando tubo y en sostén

La cantante Adele sorprendió a los asistentes de un club nocturno gay en Londres, pues después de unas copas se animó a subir al tubo y presumir sus habilidades de baile, además de lucir en sostén. Todo ocurrió este viernes durante un evento en el club Heaven, el cual fue conducido por la ex participante del reality RuPaul's Drag Race UK, Cheryl Hole, quien invitó a Adele al escenario para elegir al ganador del concurso de striptease que se realizaba.

De acuerdo con el Daily Mail, asistentes al evento aseguran que Adele estaba ebria al grado que tropezó al subir a la tarima, arriba hizo algunos pasos sensuales alrededor del tubo y se animó a quitarse la parte de arriba de su traje, quedando en brasier.

El medio también señaló que después de que se le subieron los tragos y quedarse en sostén, la famosa terminó llorando. “Adele se quedó llorando después de beber en exceso en un bar gay, donde quedó en sostén, bailó en la barra del escenario, se cayó mientras bailaba”, se lee en la publicación de Daily Mail.

Lee también: Quién es Elsa Ortiz, actriz de Amor Dividido que roba el corazón

Como era de esperarse, los videos que circulan en las redes sociales en donde se ve a la cantante bailar en el tubo, fueron toda una locura y sus fans no tardaron en reaccionar. "Si me hubiera dicho que vería a Adele ebria, acariciando a un perrito, con una chica casi desnuda a lado y bailando en el tubo, jamás lo hubiera creído", "Adele en un bar gay es mi Adele favorita" o "me voy a soñar con la Adele perreadora" fueron algunos de los comentarios que circulan en internet.

"Estuviste genial, pero... nos encantan las mujeres, las malditas mujeres, ¿no es así? Sí, la elijo a ella, puedo ver que eres jodidamente hermosa, encantadora, confiada con todos estos hombres alrededor. Nos encanta ser mujeres, ¿no es así?", dijo Adele.

Dicho comentario fue en referencia a lo que la cantante dijo en la pasada entrega de los BRIT, donde además de ganar tres premios, llamó la atención que pronunció un discurso feminista después de recibir un premio que ya no tiene género.

Cada vez que Adele sale a rumbear a una maricoteca es un COLAPSO pic.twitter.com/VKMrcHFajD — Andy Taylor-Joy ❤️�� (@AndrsRondon) February 11, 2022

"Entiendo por que ha cambiado el nombre de este premio, pero en verdad amo ser mujer y ser una artista femenina. Estoy muy orgullosa de nosotras, en verdad lo estoy", pronunció en la ceremonia. Hace unos meses la cantante aseguró que el tomar demasiado alcohol durante la pandemia le estaba causando ansiedad, también aseguro en octubre estaba dejando la bebida para preparar su voz para sus shows en Las Vegas que fueron pospuestos por el Covid.

Adele en un bar gay es mi Adele favorita �� pic.twitter.com/nYL9u5ABIN — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 11, 2022

Síguenos en