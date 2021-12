Tras una mágica Navidad, Aracely Arámbula asombra con vestidazo rojo

Pareciera que el color rojo se ha puesto muy de moda entre las famosas que han preferido vestir una prenda de ese color para pasar un cálida velada de Noche Buena y una mágica Navidad, como lo hiciera la actriz Aracely Arámbula, quien asombró con un vestidazo rojo y recordó uno de sus más grandes éxitos tras desear felices fiestas a sus seguidores.

Y aunque dicho outfit rojo lo habría utilizado por primera vez el pasado mes de noviembre con el fin de simplemente inyectarles buenas vibras y energía positiva a sus seguidores, 'la Chule' no desaprovechó estas fiestas decembrinas para volver a enamorarlos.

Pues tras una serie de publicaciones alusivas a las festividades navideñas en las que Aracely Arámbula aparece posando junto a Santa Claus y presumiendo los regalos que obsequió a su familia y amigos, así como compartiendo gratos momentos junto a sus padres, 'la Chule', no dejó pasar la oportunidad de deslumbrar con un vestidazo rojo que fue creación de Patricia Nascimento.

Esta vez, la ex de Luis Miguel no posó de cuerpo completo; sin embargo, se puede ver lo impecable de su maquillaje con los labios rojo carmín, así como un peinado de recogido de un lado con broches, mientras del otro, deja caer su melena ondulada.

Y qué decir de los atributos que la actriz de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo Internacional resaltó tras lucir el outfit con el que incluso destaca sus curvas, pues entre encajes y sutiles transparencias, Aracely Arámbula arrancó suspiros y capturó miradas.

"#Felicesfiestas #Infinita #salud e INFINTAS #bendiciones #merrychristmas #blessings #loveyou #Cool #losamo", se lee en la publicación de la también cantante del pasado viernes 24 de diciembre, cuando estaba por pasar una Noche Buena en familia.

"Que bella!! Estás para dibujarte a lápiz !!!! Feliz Navidad esposa!!" escribió el actor Alex de la Madrid con quien la actriz compartió créditos en "Amigas y Rivales" (2001). Por su parte, el actor José María Galeano de "La Doña" también deseó felices fiestas a su rival en dicha telenovela: "Felices fiestas, querida".

El compositor Luciano Luna no reparó con su comentario: "Feliz Navidad mi querida amiga!" y un fanático más aseguró que Aracely es: "#LaCuerpa de la Navidad y ella lo sabe", "Te amo Queen", "¡Feliz Navidad Ara!", "Bellísima, espléndida", "Feliz navidad, Te Amoooo infinito" o "Feliz navidad, Te Amoooo infinito", son otros de los 808 mensajes que ha generado nuevamente con su publicación. También se perciben alrededor de 65 mil corazones rojos.

