Tras tirar hate a Shakira, Jennifer Lopez presume silueta con revelador vestido traslúcido

Tras tirar hate a Shakira en medio de la separación de Gerard Piqué, la cantante Jennifer Lopez presumió su silueta con revelador vestido traslúcido, precisamente durante la alfombra roja de su documental con Netlix "Halftime" (Medio Tiempo) de este 2022.

Y es que la estrella neoyorquina de cine, se despreocupó del comentario que hubiera hecho anteriormente sobre su colega colombiana, tras revelar que no le gustó para nada haber actuado con ella durante el medio tiempo del Super Bowl 2020, argumentando que no fue porque no hubiera querido actuar con Shakira, sino porque su ver, ninguna de las dos estrellas brilló como debía.

Y a más de ello, JLo robó cámara de nuevo tras ser captada en la premier de su documental, olvidándose de lo mal que la está pasando su colega. Pues bastó con posar con un vestido negro pegado al cuerpo y con algunos detalles traslúcidos en la parte de arriba frente a los medios, para volver provocar una total algarabía en redes sociales.

Dos divas de negro

La 'Diva del Bronx' de 52 años de edad, utilizó su cuenta de Instagram seguida por 213 millones de seguidores, mientras lucía como sólo ella sabe hacerlo ante las cámaras y los reflectores entre flashazos, eol pasado 8 de junio.

"#Halftime Premiere @Netflix #TribecaFilmFestival #Tribeca", escribió la también novia de Ben Affleck colando un par de corazones rojo y negro en el marco del Festival de Tribeca, por lo que la ahora hater de Shakira, habría reunido al día de hoy, no menos de 1,033,121 corazones rojos.

Pues como siempre, Jennifer Lopez maravilló a sus seguidores tras lucir transparencias en un elegante vestido de terciopelo negro. Pero Shakira Mebarak no se quedó atrás y haciendo a un lado todo el bullying que tanto la justicia española como el futbolista español y padre de sus hijos y ahora JLo le han hecho, ella también supo lucirse frente a las cámaras en el pasado Festival de Cine de Cannes en Francia.

"What an extraordinary movie of one of my favorite artists of all time" (Qué extraordinaria película de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos), escribió la exitosa colombiana tras maravillar a sus fanáticos europeos tras asistir a la presentación de la cinta "Elvis" (2022).

Y con el carisma que la caracteriza, la intérprete de "Hips Don't Lie" (2005), hizo al mundo olvidar los problemas por los que está pasando, antes del hate que le tiró su colega, quien se creía que en realidad la estimaba. Y además, lució radiante y apantalló al mundo con su extraordinaria belleza y sensualidad.

