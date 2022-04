Tras superar grave enfermedad, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se entregan con pasión

Una grave enfermedad llamada De Wilson, le estaba quitando las posibilidades de vivir a Renata Sánchez Vidal, personaje que interpretó Angelique Boyer en "Vencer el Pasado" (2021), y luego de verse en las orillas de la muerte, un milagro llegó a su vida y pudo superar esa afección... luego de eso, se entregó con pasión a Darío Valencia y/o Mauro Álvarez (Sebastián Rulli) de quien estaba locamente enamorada.

Por supuesto, lo anterior fue en la ficción, pues en la realidad, la pareja tiene más de 7 años juntos, y gozan de buena salud y un excelente físico, lo que los ha puesto en lo más alto de le élite de la crema y nata en el mundo de la farándula mexicana y extranjera.

No obstante, Angelique Boyer y Sebastián Rulli hicieron sufrir al público televidente, fanático de "Vencer el Pasado", debido a no podían ser felices por dos razones; una, porque la déspota Fabiola Mascaró (África Zavala) decía estar enamorada de Darío Valencia, pero al mismo tiempo éste se aprovechaba de su enamoramiento para acercarse más a su padre, el Ing. Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel) y poder ganarse todas sus confianzas y luego hacerlo pagar por la muerte de su padre Arturo Valencia (Alberto Llomnitz).

Y la otra situación que no los dejaba ser felices, era precisamente la preocupación de la enfermedad que Renata padecía y por la que tenía que darse a la tardea de buscar un donante de hígado porque le quedaba muy poco tiempo de vida; incluso, en el ínter, descubrió que a quienes siempre creyó como su familia biológica, pues no lo eran y esa fue otro asunto que le ocupó su vida y la alejó del amor.

Posteriormente, Renata descubrió que su verdadera familia era el Ing. Lisandro Mascaró y que su hermana de sangre era Fabiola Mascaró, quien tras el odio que le tenía a Renata, recapacitó y reflexionó que el abuso de su padre contra una joven indefensa de nombre Yaelí Martínez, que pensó que su hija había muerto por una mala jugada que le hizo el destino, y más tarde se volvió 'La hermana Claridad', no era culpa de Renata, pues ella sólo fue una víctima de las circunstancias.

Por lo que tras hacer a un lado el despotismo, Fabiola accedió a donarle el hígado que su hermana Renata necesitaba para seguir viviendo. De esa forma, Renata se recuperó tras estar al borde de la muerte y claro, hizo las pases con su hermana, quien además, le bajó dos rayitas a su despotismo y aceptó que con Erik Sánchez Vidal (Miguel Martínez), había encontrado el amor verdadero.

Tras ello, Renata se recuperó y por fin pudo hacer realidad su amor con su amado Darío Valencia, quien se había cambiado su identidad a Mauro Álvarez, para poder vengar la muerte de su padre, pero ni falta hizo, pues Lisandro Mascaró murió por no atenderse la enfermedad de Wilson que le había heredado a Renata.

Y luego de pasar ese triste trago amargo y de limar asperezas con su hermana Fabiola, Renata vivió su amor plenamente con Darío, quienes se entregaron uno al otro con tal pasión, que dejaron a los televidentes con ganas de ver más de ellos. Éste es el momento, en el que Renata y Darío (Angelique Boyer y Sebastián Rulli) se amaron con pasión en el fin la de "Vencer el Pasado"... ¡Disfrútalo!

