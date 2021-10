Tras ser llamado mano larga, "El Mijis" denuncia Lalo Mora; propone castración

Luego de la polémica que protagonizó el cantante Lalo Mora tras viralizarse un video en donde se ve como le mete la mano a la blusa a una fan, ahora el ex vocalista de los Invasores de Nuevo León, enfrenta un nuevo escándalo tras darse a conocer que el diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", lo denunció ante la Fiscalía General de la República.

Fue a través de la cuenta de Twitter que El Mijis se mostró indignado por la bochornosa situación que vivió la fan de Lalo Mora después de que está se tomara una fotografía con el cantante, quien aprovechó su poder como artista para "manosearla" frente a todos los presentes.

"Lalo Mora nos salió 'invasor', pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?", expresó el diputado. Para posteriormente asegurar que había denunciado al cantante ante las autoridades competentes.

Además de que en los próximos días acudirá al Congreso para proponer la 'castración laboral. "Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la 'castración laboral'", tuiteó el diputado por San Luis Potosí en su cuenta de Twitter. La denuncia de El Mijis dividió opiniones en dicha red social, mientras algunos usuarios apoyaron su denuncia otros le sugirieron resolver otros temas más importantes.

"Excelente Mijis, en vulgar y atenta contra la dignidad de las féminas. Pero aqui también hay morbo no crees???", "Pero porque abuso, que para eso no debe ser un acto realizado "sin su consentimiento", " En los videos parece que lo disfrutan y permiten", "La mujeres la que le tocó el pecho, le aventó su mano, busca el vídeo para que veas", "Pero...las que tienen que denunciar son las mismitas que se lo permiten...y permitírselo es no hacer ni el más mínimo espaviento ante el acto ... hacen fiiila para el manoseo...así ni como "ayudarlas" ...por decirlo de alguna forma...pues no se ven nada preocupaditas a las morra", "Clásico modisto ..si la srita no se ha pronunciado ni es en Mx que vergas andas haciendo de metichon? .arregla SLP y las matazones que hay allá primo ...mejor", son algunos de los comentarios.

Cabe señalar que los videos de Lalo Mora tocando a una mujer fueron grabados luego de una presentación en el Festival de la Michelada en Houston, Texas, cuando la joven mujer se acercó al cantante con la intención de tomarse una fotografía, momento en el que el cantante de 74 años aprovechó para agarrarle los senos.

Por ello fue duramente criticado en redes sociales, y hasta puso su cuenta de Instagram en modo privado. Esta no es la primera vez que es señalado por una conducta similar, en julio de este año fue captado besando en la boca a algunas de sus fans en Aguascalientes, cuando ellas se acercaron a su camioneta para fotografiarse con él.

