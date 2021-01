Aunque hasta el momento los dueños de la red social Twitter, aún no dan ningún tipo de declaración respecto al caso de Paty Navidad, actriz de Televisa por la suspensión de su cuenta, podría ser por no acatar las reglas del servicio pero no se sabe cual de todas.

Tras ser bloqueada Paty navidad se revela contra Twitter y dejó claro a sus miles de seguidores que no está dispuesta a tolerar la censura que se vive en la actualidad, por todo el escándalo que ocurre en el Capitolio de Esctados Unidos.

"¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR!. La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización. Difícilmente la humanidad será libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades ... Los ojos sólo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes ... Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques ... No tengan miedo a pensar y cuestionar. ¡DESPIERTEN! ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO! ¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, LIBERTADES Y DIGNIDAD HUMANA! ¡DIOS LOS COLME DE LUZ Y BENDICIONES! P.d “Cada quién da lo que tiene en su corazón, quienes sólo saben insultar y agredir, es porque eso es lo único que poseen en su interior” ... “De lo que en el corazón abunda, habla la boca”. AMEN. Sin tilde." Fue el mensaje que Paty Navidad compartió a través de su cuenta oficial de Instagram al respecto de la suspensión de su cuenta.

“Señora Paty Navidad pero si es una conspiración con ataques electromagnéticos que provocan síntomas de virus, como me. Puedo proteger?”, “Y los muertos por Covid-19 que opinas de ellos? se de gente muy cercana que falleció por Covid-19 y personas que en la actualidad son POSITIVOS... crees que haya sido planeada su muerte y la de los millones de muertos?? La verdad siempre te he admirado por ser una mujer super guapa, pero yo pienso que vivimos en una gran incertidumbre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su post a la actriz de Por Amar sin Ley.

Una de las causas posibles de la suspensión de la cuenta de Paty Navidad es que días atrás había estado dando detalles controversiales sobre la pandemia por coronavirus, donde ella aseguró que el virus no es verdadero, que solo es una gripe que se cura con té de guayaba y aspirinas. También apoyó a Donald Trump durante las protestas en el Capitolio en los Estado Unidos.

La actriz afirma que el manejo del virus solo es una forma de controlar a la población, que nos están engañando y que no se pondrá la vacuna anti covid por sus efectos secundarios, aunado a eso, Paty Navidad dejó muy en claro que su apoyo incondicional estaba hacia el aún presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a quien le suspendieron definitivamente su cuenta de Twitter.

Paty Navidad se encargó de dar fama a las teorías conspirativas en su cuenta de Twitter donde mencionó el 5G siendo transmisor de Covid-19, que Bill Gates está utilizando la pandemia para distribuir nanotecnología y aseguró que el Capitolio fuera una completa farsa.

En la cuenta de Paty Navidad se puede leer un mensaje que dice: “Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter” y aunque Twitter no deja en claro cuales podrían ser, por contenidos alterados y multimedia falsos.

La cuenta de Paty Navidad puede ser reactivada nuevamente, no como en el caso de Donald Trump, que fue cancelada definitivamente.