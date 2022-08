Tras revelar que rechazó a Jared Leto, Martha Higareda se menea ¡como licuadora!

Luego de revelar que rechazó al actor Jared Leto, quien ha cosechado varios triunfos en Hollywood por sus participaciones en exitosas cintas, la actriz Martha Higareda se ha relajado a tal grado que hasta se lució ante la cámara meneando su cuerpecito como licuadora en pants y blusita ombliguera.

Pues la actriz de 38 años de edad, quien conserva una figura de diosa, no tuvo reparo y entre el rodaje de su nueva película, mostró sus habilidades de baile tras bambalinas y además de una publicación en su historias de Instagram, la actriz expuso en su vídeo: "This is how we do it in the make up trailer (Así lo hacemos en el tráiler de maquillaje).

Martha Higareda, quien reveló su rechazo a Jared Leto por tener novio en el momento en el que se conocieron, y a quien no supo cómo contestarle el cumplido de su coqueteo en pleno concierto de 30 Seconds to Mars, grupo del que forma parte el famoso actor, no sólo bailó hip-hop, sino que también se aventó unos pasitos de salsa.

"Fun at work... Diversión en el trabajo #latinas", se lee en su primer clip compartido en sus historias de Instagram, en el que también se le ve luciendo una blusita ombliguera sin mangas color blanco y un pants color café, así como un maquillaje natural pero muy marcado de los ojos, así como el cabello recogido con un par de trenzas pegadas al cabello.

La actriz de la cinta "No Manches Frida" (2016 y 2019), se dio el lujo de lucir su exquisita figura bailando "Procura" el famoso tema que el cantante de salsa dominicano Chichi Peralta hiciera famoso a partir de su lanzamiento en 1997.

"I love #makeup #trailers... soo much #fun" (Me encantan los #trailers de #maquillaje... muy #divertidos), se lee al pie de su más reciente publicación de Instagram, por la que, la actriz que rechazó a quien se dice que sería la nueva pareja de la cantante Belinda tras pasar juntos unas vacaciones en Italia, ha recogido la buena vibra de algunos de sus seguidores, tras leerse comentarios como:

"Jaja cuánta alegría!! Hoy es el día de la alegría y como me reí", "Me encanta esa alegría que irradias... saludos mi maravillosa damita", "Y tu maquillaje de ojos totalmente... una mirada de encanto pero al mismo tiempo de patrona jajajaja bueno me voy, es mi último comentario jajajaja", "buen ambiente, Martha fuerte abrazo"...

"Jajaja... me caes re bien Martha", "YEAH!!!!", entre otros, son los piropos y carcajadas que la actriz ha arrancado en complicidad con su equipo de maquillaje, a quien también han halagado: "ese we balia sexi jajjajajaja".

