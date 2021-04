Tras recuperar su figura perfecta, Kimberly Loaiza luce nuevo look

Luego de convertirse en mamá por segunda vez de su pequeño hijo Juanito, la cantante Kimberly Loaiza, ha causado furor en las redes sociales al mostrar que aunque no ha recuperado del todo la figura perfecta, luce como tal; pues sus fanáticos lo avalan y contra eso, no hay discusión que valga. Aunque también está estrenando nuevo look.

Y tras revelar a través de una publicación en su cuenta oficial de TikTok, que cumple con las medidas 88 (busto), 67 (cintura) y 104 (busto), sus millones de seguidores le han hecho saber a Kimberly Loaiza que así es perfecta.

Aunque al parecer, la también famosa youtuber no estaba contenta con su apariencia después de convertirse en mamápor segunda ocasión, y una vez más se cambió de look que recientemente ha mostrado a sus seguidores; y también reveló cuál fue la reacción de su familia.

A través de uno de sus obligados vídeos de YouTube, la cantante reveló que tuvo que separarse por unas horas de sus hijos para asistir a un lujoso salón de belleza en el que hizo su cambio de look y posteriormente reveló su nueva imagen.

Aunque para eso, la influencer reveló que tuvo que viajar sola a Guadalajara, Jalisco, pues no quiso que sus hijos tuvieran que pasar por todos los protocolos necesarios para abordar un avión y luego tener que instalarse en el hotel y más tarde tener que madrugar literalmente, ya que ela tenía que estar muy temprano en la sala de belleza.

Es por eso, que prefirió dejar con Juan de Dios Pantoja -su esposo- a su pequeña Kima y a su mini JD, como le dice la Lindura Mayor a su pequeño bebé; no sin antes pedirle a su suegra que fuera a asistir a su esposo porque "no puede" con dos niños y sobre todo, a la hora de dormir, pues trae una mano lastimada y vendada.

No obstante, aunque este cambio de look ya lo venía planeando desde hace tiempo y estaba esperándolo con ansias, la youtuber reveló que tenía sentimientos encontrados por tener que alejarse un par de días de sus hijos.

Tras recuperar su figura perfecta, Kimberly Loaiza luce nuevo look. Foto: Historias de Instagram Kimberly Loaiza

"Linduras, ha llegado el momento de llamarle a mi familia, vamos a ver cómo reaccionan ante mi cambio de look", se escucha decir a Kimberly en el vídeo que tiene una duración de 25 minutos.

En su primer clip después de la cuarentena, Kimberly Loaiza mostró su nuevo proceso de cambio y su nuevo look. Llamó a su familia a través de una videollamada pero la pequeña Kima no se dio cuenta del cambio de look de su mamá.

La cantante volvió a su antiguo look de cabellera rubia y larga, pues espera volver a la música lo antes posible, no sin descuidar a sus hijos. Finalmente, La Lindura Mayor mostró su nuevo look. El vídeo de YouTube tiene más de 4.7 millones de reproducciones en el canal de la celebridad del Internet.