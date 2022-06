Tras problemas de salud, Thalía vuelve arrasando con top de red

Tras presentar un problema de salud al grado de no poder caminar debido a la enfermedad de Lyme que padece la cantante Thalía, recientemente arrasó estando de vuelta con una fotografía que deja ver lo bien que está luego de lucir cuerpazo con un top de red, enseñando su abdomen plano.

Pues aunque la famosa de origen mexicano no ha dejado de interactuar con su público debido a que les ha ido mostrando paso a paso los detalles y avances de nuevos proyectos como su disco, lo cierto es que Thalía ha puesto muy felices a sus seguidores tras dedicar todo un performance digital para celebrar y enaltecer a la comunidad LGBTQ+ que se puede ver en su cuenta de Instagram.

Se trata del evento virtual "Decentraland PRIDE" del Metaverso en favor de los integrantes de dicha comunidad, cuyo desfile se celebra en honor al mes del Orgullo LGBTQ+, este junio.

"Así se vivió el #PRIDE metavérsico más grande y especial de todos! ¡Diseñamos un mundo nuevo e inclusivo dentro del metaverso donde pudimos bailar, cantar y disfrutar todos juntos! Gracias a todos los que asistieron. ¡Mi presentación en el Main Stage solo va a estar arriba 24 hrs! Coordenadas en stories. Ayer todos los wearables (usables) se agotaron estuvieron 'fully claimed' (totalmente reclamado). ¡Ya pueden accesarlos de nuevo! CORRAN" escribió Thalía en su post del pasado 12 de junio.

Pero el pasado martes 14 de junio, Thalía volvió a emocionar a sus seguidores tras lucirse en un vídeo de un segundo de duración, confirmando una vez más que pese a cualquier adversidad, está dispuesta a seguir enamorando a su público y se lució haciendo una reverencia su público desde plataformas digitales.

Y es que, además de lucir empoderada vistiendo de negro, la esposa del empresario Tommy Mottola, derritió a sus más de 19.4 millones de seguidores, que le han hecho el honor de reproducir al menos, 1'163,922 de veces.

"Que día lleno de amor. Cómo explicarles mis emociones" escribió la exponente mexicana de la música pop y de ritmos latinos, al pie del clip de su visitada publicación en Instagram.

Y por si fuera poco, la hermana de la actriz Laura Zapata, lució su abdomen plano enfundada en un pantalón y top de cuero con escote de corazón que adornó con un top de red por encima, haciéndola ver guapísima. La también actriz echó mano de un sutil maquillaje y una cabellera más corta y castaña, haciéndose ver con un nuevo look.

Será en los próximos meses cuando la intérprete de la saga de "Las Tres Marías" de los años 90's, deje ver más de lo que está preparando para sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!