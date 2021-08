Tras presumir reloj de 300 mil pesos, ahora Bárbara de Regil se luce en bikini

Luego de que el pasado martes, Bárbara de Regil se volviera tendencia en las redes sociales por presumir un lujoso relojl el cual se dio a conocer que tenía un valor de 300 mil pesos, ahora la famosa actriz que se dio a conocer por su personaje de Rosario Tijeras volvió a dar de que hablar al lucir sus curvas en un pequeño bikini.

Fue a través de sus historias de Insatgram que la prima del conductor, Marco Antonio Regil, compartió con sus más de 8 millones de seguidores que se encuentra disfrutando de unos días en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por lo que la famosa no dudó en presumir su escultural figura en un diminuto bikini de color rosa con el que dejó poco a la imaginación.

Una de las primeras imágenes que Bárbara de Regil compartió en sus historia fue donde aparece jalando su pequeño bikini, causando más de un infarto entre sus fieles admiradores. "Amo mi traje de baño", escribió la actriz de 34 años al pie de la sexy fotografía.

En una segunda imagen, la actriz de cine y televisión aparece presumiendo su cuerpo de diosa mientras está recostada en el piso de madera y luce el mismo bañador rosado. Ya para una tercera foto, De Regil aparece modelando el bikini frente al espejo. Y aunque, en las tres imágenes se aprecía perfectamente la silueta de la artista, por si no fuera suficiente, Bárbara de Regil compartió un pequeño video donde pasa la cámara de su celular muy de cerca en su tonificado abdomen y la parte baja.

Fue apenas el martes pasado cuando la también empresaria dio mucho de que hablar en las redes sociales al presumir su lujoso reloj de la reconocida marca Rolex, el cual tiene un valor aproximado de 300 mil pesos, por lo que los usuarios de las redes sociales no dudaron en tundirla.

Cabe señalar que la originaria de la Ciudad de México, es una de las famosas que más causa polémica con las imágenes que comparte o por los comentarios que hace. Y aunque la actriz inició su carrera en el 2009 tras participar en el reality "New Generation Telehit", no fue hasta que protagonizó la serie Rosario Tijeras que ganó popularidad internacional.

Con el paso de los años, Bárbara de Regil ha ganado mucha popularidad en las redes sociales gracias a los consejos y rutinas de ejercicio que comparte con sus fieles admiradores, sin embargo, también es una de las famosas más atacadas y amenzadas por los usuarios de internet.

Bárbara de Regil se jala el bikini. Foto Historias de Insatgram de Bárbara de Regil

Solo basta recordar en las polémicas en algunas de las que se ha visto envuelta y que la han tachado de racista, luego de decir: " ay, qué ‘prieta’, qué feo”, mientras usó un filtro que no le gustó, o cuando un fan le llamó a su teléfono celular y ella le respondió:

“No, estoy ocupada y me encantaría que no me volvieras a llamar en tu vida, porque eso sí me molesta muchísimo. Espero que no vuelvas a hablarme y pasar mi contacto, porque esto es un abuso muy cab… para mi privacidad, esto es una falta de respeto muy cab…, atreverte a hablarme, por favor no lo vuelvas a hacer”.

Bárbara de Regil presume su cuerpo de diosa en un bikini rosa. Foto historias de Instagram de Bárbara de Regil

