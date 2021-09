Tras presumir que es talla M, Chiquis Rivera posa con el vestido arriba junto a su galán

Tras haber causado un revuelo en las redes sociales tras presumir que era talla M, ahora Chiquis Rivera volvió a dar de que hablar en las redes sociales tras compartir una atrevida fotografía junto a su nueva pareja, en la que aparece sentada en las piernas de su galán Emilio Sánchez, mientras se sube el vestido.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la hija de Jenni Rivera volvió a causar un alboroto tras compartir dicha imagen en la que aparece disfrutando de una velada de ensueño junto a su amado. Rodeados de luces blancas y el piso lleno de pétalos, fue que Chiquis Rivera presumió lo bien que se la estaba pasando por lo que aprovechó para posar encima de su pareja mientras se le ve el vestido levantado.

Mientras la intérprete de El problema posa muy sexy frente a la cámara, se observa como Emilio Sánchez, quien toma la fotografía, coloca una de sus manos en la voluminosa retaguardia de la famosa mientras ella está sentada en sus piernas.

"There’s a difference between someone who knows your worth and someone who VALUES your worth.", en español: “Hay una diferencia entre alguien que conoce tu valía y alguien que VALORA tu valía”, fue el mensaje con el que la ex de Lorenzo Méndez acompañó la ardiente imagen con la que desató toda una polémica en las redes sociales.

Mientras la mayoría de sus seguidores le desearon lo mejor en su nueva relación y expresaron "que viva el amor", otros fans se le fueron encima tras considerar que no necesita exhibirse de esa manera para compartir que se encuentra feliz con su nuevo galán.

“Los valores se los da uno mismo.Si tú no te valoras cómo mujer, nadie te los dará”, “Mejor no pongas tus relaciones públicas, que al final siempre las terminas”, “Y para que se toma fotos con el vestido arriba”, “Mas corriente no se puede”, “ Pues q mas se puede esperar de mujeres como ella, que cambien de hombre a cada rato y salen exhibiendose y aparte que las estén tocando uno y otro vergüenza les deveria de dar”, “Asi de facil las da! Como su mami”, son algunas de las reacciones en la publicación de Chiquis Rivera.

Previo a está publicación donde Chiquis Rivera se sube el vestido, la famosa utilizó sus historias de Instagram para presumir que todo sacrificio tiene una recompensa, pues, precisamente este vestido negro con el que aparece en la imagen con su novio fue con el que presumió horas antes que era talla M.

Orgulllosa de su nueva figura, la cantante presumió que sus dietas y ejercicios habían rendido frutos, sin embargo, fue víctima de los crueles comentarios en las redes sociales, pues hubo algunos usuarios que no dudaron en mofarse de ella y hasta compararla con un refrigerador.

Chiquis Rivera presume noche romántica con su nuevo galán. Foto Emilio Sánchez

