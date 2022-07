Tras presumir jugosa retaguardia en ajustada falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

En plenas grabaciones de recordada telenovela, la actriz Aracely Arámbula se dio el lujo de lucir en todo su esplendor su jugosa retaguardia en ajustada falda de cuero, pero no contaba con un incidente que terminó con la magia del momento y de su belleza.

Y es que, fue cuando grabó "La Doña" entre 2016 y 2020 para Telemundo en la piel de la intrépida Altagracia Sandoval que Aracely Arámbula fue captada subiendo las escaleras de su camerino y cuando menos pensó se encontró con un desagradable incidente.

Aracely Arámbula venía del foro o locaciones de grabación enfundada en una ajustada falda negra de cuero y botas largas, así como una blusa traslúcida que dejó ver su sostén rojo y sus vistosos encantos delanteros.

Pero justo cuando subió al camper, la guapa actriz se dio cuenta de que había pisado eses de perro y el hecho puso fin a la sensualidad del momento; por lo que, con la sencillez que la caracteriza, lejos de querer esconder el desagradable momento que a todo mundo le puede pasar, se volvió a parar frente a la cámara y dijo:

"Gracias Sandoval" [mientras tiraba un beso a la cámara], y cuando menos se pensó regresó y expresó: "Dany, por andarte grabado vídeos, miren esto, no (...), Arafamilia bella... Lo bueno es que quedó en el plástico [de los escalones], no puede ser...".

'La Chule' también tomó por el lado amable el incidente y explicó: "Como cuando se dice en el teatro 'Mucha mi...' [mucha mi**da]. Toda la buena suerte; así se dice por buena suerte... Arafamilia bella".

Y entre risas y posando con la sensualidad que la caracteriza, continuó deseándose buena suerte para ella y el proyecto: "Mucha, mucha pero mucha mi**da... ¡Alguien que me ayude!".

El embarazoso momento fue compartido por Aracely Arámbula en su momento en sus historias de Instagram y replicado por la cuenta de fans @aracely_arambula__israel, desde diciembre de 2019, en la que sólo se pueden observar las carcajadas que originó dicho vídeo: "Jajaja @aracelyarambula".

Pero con todo y el incidente, Aracely Arámbula no dejó de brillar en ningún momento de los menos de 2 minutos que duró el clip.

