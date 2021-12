Tras posar sólo con una bata roja, Demi Rose dice a Santa Claus que lo puede explicar

Después de una pausa de publicaciones en redes sociales, la modelo Demi Rose volvió con todo a seguir cautivando a sus más de 18.8 millones de seguidores en uno de sus perfiles más importantes, en el que se atrevió a posar sólo con una bata roja ¡abierta! y sin traer ninguna otra prenda más, la británica le dice a Santa Claus que lo puede explicar.

Pues antes de que se acabara el 2021 y desde el pasado 24 de diciembre, Demi Rose empezaba a celebrar la Noche Buena "vestida" de color guinda con un sexy coordinado de lencería en color guinda, ocasión que aprovechó para desear una feliz Navidad a Eve -que quizás sea una persona especial para la británica-, mientras escribió: "Merry Christmas Eve".

Pero no sería la única oportunidad que la top model de raíces europeas tendría para encender los ánimos para una cálida Noche Buena; pues en una segunda postal en la que Demi Rose posó con un fondo rojo y sólo con un par de botas y sin prenda alguna, también expresó sorprendentemente: "Merry Christmas you filthy animals" (Feliz Navidad, asquerosos animales).

Y luego de mostrar su lado salvaje tras la descripción de su segunda postal, una tercera foto y la más reciente, fue en la que Demi Rose se notó algo nerviosa ante Santa Claus y sin decir agua va, no pudo dejar de expresar: "Dear Santa… I can explain" (Querido Santa... puedo explicar), lo que indica que Demi se sentiría apenada de quitarle el disfraz rojo a Papá Noel.

Y es que esta vez fue con un par de instantáneas, en las que Demi Rose apareció posando sólo con una bata abierta tipo abrigo, que al parecer la británica olvidó abotonar y que combinó con unos botines color rojos de piel, posando muy despreocupadamente ante la cámara.

La también modelo de la talla de la británica bajo su perfil @claudiusgikas escribió: "Your best photo!!!" (¡¡¡Tu mejor foto!!!), mientras que uno de sus fans expresó su deseo con un: "Quiero"; también se lee: "Hug me baby" (Abrázame bebé).

Por otro lado se lee: "Just Mesmerizing" (Simplemente fascinante) y "What a lovely girl" (Que linda chica), son otros de los más de 5,250 comentarios que se pueden leer en su publicación del pasado 25 de diciembre.

Por otro lado, Demi Rose ha llamado la atención de más de 538 mil seguidores que no han sido menos que la primera fotografía anterior -de estas fiestas navideñas-, que la modelo originara de Birmingham, Reino Unido generó en cuanto a corazones rojos.

