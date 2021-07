Tras posar de perfil, Daniella Chávez no oculta ni un centímetro de su cuerpo

La última foto de la modelo Daniella Chávez ha causado revuelo por la naturalidad con la que apareció a través de sus redes sociales; pues tras posar de perfil, no oculta ni un centímetro de su cuerpo, y aunque no es la primera vez que la chilena luce como tal, sí es una de las más atrevidas.

Y es que, Daniella Chávez se vale de su exquisita figura y una piel perfecta para lucirse ante millones de fanáticos que la siguen a través de cada uno de sus perfiles de diferentes plataformas; motivo suficiente para que el número de followers vaya en ascenso cada vez más.

Esta vez, la chilena de 35 años eligió lucir una micro prenda color rosa fluorescente, con la que pretendía verse vestida y todavía, pidió calificación del 1 al 10, a sus más de 14.5 millones de seguidores, por lo que claro, obtuvo respuestas.

Lee también: Marjorie de Sousa luce exquisita figura con ajustado body negro; ¡No le duele nada!

Con un maquillaje cargado y sin imperfección, con el mar de fondo al posar en el balcón de su habitación en Miami Beach, Florida y el público tomando sol en plena playa, fue que esta vez la ex conductora de Televisa Deportes, hipnotizó a su audiencia virtual.

"No me busque’ en Instagram, Papi búscame en Casa! Nota a mi bañador del 1 al 10?", escribió la fanática del fútbol a través de su cuenta oficial de Instagram. Pero antes de cualquier comentario de sus fans, fue ella misma quien contestó desde su cuenta de respaldo @daniella.chavezc: "Mejor búscame en OF, L1Nk en esta B10graf1a!".

Lee también: ¡Imparable! En modo muñequita, Daniella Chávez piensa abrir una cuenta de Twitch

Los corazones rojos y los calificativos como bella, hermosa, diosa, barbie, entre otros tantos, redundan en la última publicación de la rubia chilena. Por otro lado, sus colegas como Erica Fett y otras más, también aplaudieron a la belleza de Daniella Chávez.

A la pregunta de la modelo, hubo quien la calificó con un 100, mientras que alguien más fue sincero y respondió: "No veo bañador... regia"... "Del 1 al 10. Mil mil" o "Que regia". Alguien más aprovechó para dedicar un poema a la también actriz:

"Parece que me saliste bastante tímida, eh? tienes los ojos hermosos, pero estás bastante tímida, amorosa", "tranquila, tranquila, lo sé. Por eso te dije, yo te dije desde el principio, que eras una mujer que tiene unos ojos muy lindos, una cara muy bella y unos labios muy atractivos. Después, siempre he sido sincero, jamás ando proponiendo a alguien que quiero estar de novia o esas cosas. Yo soy una persona que está bien así, pero siempre he respetado, lo principal es eso. Y bueno, si tú algún día me quieres ver, nos vemos y vemos qué es lo que pasa. Pero siempre dije, si nos vemos, veámonos solos, porque no eres una mujer... como pasó la última vez, que era estar en un grupo y todas esas cosas". ¿Me entiendes?"

Síguenos en