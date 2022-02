Tras otro intento en TikTok, Maribel Guardia luce ajustado modelito

Tras estar de vuelta en los foros de grabación para continuar dando vida a su personaje Julieta Vásquez Vda. de Rojas en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", la actriz Maribel Guardia sigue en sus intentos por lograr una coreografía perfecta en TikTok con sus colegas y amigas Victoria Ruffo y África Zavala; y recientemente se ha unido Raquel Garza 'la Secretaria', a la aventura. Y luego de ello, la costarricense lució ajustado modelito.

Y es que, fue la tarde del lunes pasado que Maribel Guardia volvió a hacer de las suyas junto a las actrices Victoria Ruffo, África Zavala y Raquel Garza y para dejarlo por asentado, compartió un segundo vídeo en su cuenta de Instagram, en el que aparecen haciendo una nueva coreografía.

Y aunque evidentemente, el baile grupal no es lo suyo, lo cierto es que el cuarteto de actrices son estrellas reconocidas de la televisión tras décadas de trabajo en los foros de grabación y han permanecido en el gusto del público mexicano y latino.

"Cuando echas a perder los TikToks pero te diviertes @coronadelagrimas2_of @raquelgarzatv @afri_zavala @victoriaruffo", escribió la costarricense que disfrutó bailar con sus amigas actrices a ritmo de Mon Amour Remix de Zzoilo & Aitana.

A lo que la propia villana de "Vencer el Pasado" (2021) respondió: "Exacto, nosotras nos divertimos" Y Lorena Herrera apuntó: "Que risaaaaa!!!! Divinas todas! pero tú, Maribel con una energía como de 20!!!". Por su parte, Consuelo Duval se comparó con una de ellas: "Yo soy Victoria".

Y luego de más de 144 mil reacciones y de alrededor de 2,300 comentarios, la costarricense de 62 años, sigue divirtiéndose de lo lindo, en grupo o sola, y por tanto, continúa también luciendo cuerpazo digan lo que digan sus haters y pésele a quien le pese.

Pues la mañana de este martes, la esposa del abogado Marco Chacón, utilizó de nuevo su cuenta de Instagram que es su red social más fiel, para volver a hacer de las suyas, luciendo su escultural figura que pocas mujeres entradas en la tercera edad, pueden tener.

Esta vez fue con un vestidito rosado y muy cortito, que Maribel Guardia posó una vez más muy segura de sí misma y la fortaleza que le dan tantos años de dar lo mejor de sí para lucir tan espectacular, por lo que volvió a desatar una ola de piropos.

Entre estos, algunos como "Wow qué maravilloso comentario venido de tan bellísima Dama", "Que sexy Hermosa", "Que mujer tan encantadora bellísima" o "ESTOY ENAMORADO!!!", aunados a las reacciones de Zarelea Figueroa y su sobrina Maribel, quienes reaccionaron con caritas de ojos de corazón.

Y sólo en esta mañana, Maribel Guardia ha logrado más de 20 mil corazones rojos y más de 320 comentarios entre halagos y piropos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!