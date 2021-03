Tras operación de columna vertebral, Cepillín regresa a terapia intensiva

Tras ser intervenido en el quirófano el pasado lunes 1° de marzo a consecuencia de una caída de las escaleras de su casa, el famoso payaso Ricardo González, mejor conocido como el Payaso Cepillín, ha tenido una recaída en su salud y los últimos reportes hablan sobre el reciente regreso al nosocomio de urgencia, este domingo 7 de marzo.

Fue su hijo Ricardo González Jr., quien difundió la noticia y pidió oraciones para su padre, pues el Payaso más famoso de la televisión, presentó insuficiencia cardíaca y neumonía, por lo que tuvo que ingresar de emergencia al Hospital Satélite del Estado de México para ser atendido de urgencia.

Motivo por el cual, Ricardo González Jr., expresó su temor por el regreso al hospital de su padre, el querido Payaso Cepillín: "Esto se da después de una operación tan fuerte que tuvo y es a lo que siempre le teníamos miedo nosotros por su antecedente de infartos y demás. Ojalá y pueda salir adelante, están haciendo todo lo posible por mejorarle su ritmo cardiaco y lograr contener esta neumonía".

Entre otras cosas, González Jr., explicó cómo fue que su padre, quien tiene 75 años, recién cumplidos el pasado 7 de febrero, cayó por las escaleras y lo que sintió inmediatamente:

"Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo".

Al terrible accidente, se han unido varios artistas, quienes están agradecidos por toda la diversión que les regaló cuando eran niños a través de la televisión, como la actriz Aracely Arámbula, quien se ofreció para ayudar al querido payaso de la televisión mexicana.

Otros famosos que se unieron para ayudar, fueron Angélica Vale, quien el pasado 28 de febrero, escribió en su cuenta oficial de Twitter:

"Amigos, ayudemos a Cepillín. Si nos unimos podemos ayudar a que el payasito de la tele. Está delicado y queremos que su única preocupación sea salir de esta y estar Perfecto de salud. ¡Por tantas sonrisas en nuestra niñez! #VaPorCepillin"

Y aunque con menos recursos económicos, el famoso youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "El Rey Grupero" y pareja de la actriz Cynthia Klitboa, -quien ha sido admirador del Payaso desde que era niño- se dio a la tarea de hacer un par de dibujos de Cepillín para subastarlos y afortunadamente hubo quien se los compró, por lo que sin revelar la cantidad, el influencer pudo reunir una cantidad para poder ayudar a Cepillín, quien está delicado de su salud, tras tres infartos sufridos anteriormente.

"Hoy es un día increíble , hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo @cepillintv , lo pude ver y eso me llena de alegría ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillin y a toda la banda; sigamos apoyando a esta estrella, gracias @vengalaalegriatva por darle difusión y gracias a mi bro @rodrigo_diaz_rivera por comprar la obra seguimos y a la mejor reportera @chabelyhuerta", escribió "El Rey Grupero" en su cuenta oficial de Instagram.

Ricardo González Jr., a través de la cuenta de Facebook de Cepillín, pidió oraciones para su padre: