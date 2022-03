Tras nuevo look, Daniella Chávez mueve todo el esqueleto en corsé y faldita de mezclilla

Tras despedirse de su cabellera rubia y estrenando u nuevo look como pelirroja, la modelo Daniella Chávez movió todo el esqueleto enfundada en un corsé y faldita de mezclilla a través de un vídeo que compartió a través de sus redes sociales.

La mañana del pasado miércoles, la chilena de 36 años, lució su escultural figura demostrando que, además de lucir perfecta con lo que sea que se ponga, también es buena bailando; esta vez, lo hizo a ritmo de "Cool for the Summer" de Demi Lovato.

Y es que, con su nuevo cambio de look, Daniella Chávez ha logrado conquistar a su audiencia virtual que son más de 15.6 millones de seguidores en Instagram. En su última publicación, ha conseguido justamente en 24 horas,

Sólo bastaron un corsé con escote de corazón estampado en flores y una faldita de mezclilla para que Daniella Chávez cautivara a sus seguidores más fieles y ¡¿Cómo no?! pues si la chilena es una diva de las redes sociales.

"Cuál es tu bandera? CL" escribió la ex conductora de Televisa Deportes mientras tenía de fondo la canción de la cantante estadounidense. Por lo que, Daniella Chávez no tardó nada en recibir los comentarios de sus más fervientes admiradores.

Al momento, un total de 71.648 'Me gusta' y más de 940 comentarios, son los que ha logrado la también actriz a un día de su publicación, en la que algunos se leen como: "CL , Rancagua", Bélgica, "La de Uruguay, la más bonita", o "Joder... que bonita madre mía, hablas español?".

"Mamacita lindas piernas", "La mía es la Argentina y tu pelo rojo te hace tan hermosa como el rubio", "Very beautiful" (Qué hermosa), "Venezuela", "Italia", "Desde México, tu admirador, saludos", "CL Viña del Mar", "Veracruz, México"

Y es que, al verla bailar frente a la cámara con movimientos en todos los ángulos y luciendo sus atributos con ese diminuto outfit y al parecer sin bikini, Daniella Chávez ha vuelto a despertar cualquier deseo y la admiración de sus seguidores.

