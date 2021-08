Tras nuevo cuerpazo, Sara Maldonado provoca bajones de presión desde la bañera

De nueva cuenta la actriz mexicana, Sara Maldonado, volvió a provocar bajones de presión tras compartir una serie de fotografías en las que aparece presumiendo su cuerpazo desde la bañera después de que el pasado mes de julio se sometiera a una cirugía estética.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sara Maldonado se apoderó de las mentes de sus fieles admirarores al posar muy coqueta desde la bañera, sin prenda alguna y solo con una cadenita, mientras luce su mojado cuerpo. Aunque la famosa estrella mexicana más cotizada en las telenovelas juveniles de Televisa entre los años 2002 y 2004, solo se limitó a acompañar las imágenes con un emoji de unas flechas le llovieron los piropos.

“Hermosa mujer”, “Demasido hermosa está mujer”, “Gran abrazoooo muñeca”, Preciosura de mujer”, “Preciosa y muy sexy”, “Eva convertida en diosa!!”, son algunos de los halagos que la originaria de Xalapa-Enríquez recibió en su sexy publicación desde la bañera.

Cabe señalar que previo a las cirugías estéticas que la artista de 41 años se hizo, vivió un polémico momento cuando a finales del 2020 explotó a través de sus redes sociales en contra de su entonces pareja, Juan Sebastián Ávila, a quien lo tachó de infiel.

"¡Ayuda! Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila se cogió a una pu... en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. P.D. Yo en casa encerrada por covid-19", escribió Sara Maldonado en su momento.

Ante esté mensaje, Maldonado dividió opiniones en las redes sociales, pues mientras algunos usuarios la apoyaron por su decisión de compartir esté íntimo momento, otros se le fueron encima por descargar su coraje en las redes sociales, pues consideraron que no había necesidad de esto, por lo que días después la actriz se disculpó.

A meses del escándaloso momento, Sara Maldonado decidió recurrir al quirófano para retirarse los implantes de seno que tenía desde hace 20 años, además de realizarse una lipoescultura para eliminar especialmente la grasa de su espalda.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos (…) Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, compartió la artista a través de sus rede sociales.

A unos días de haber pasado por el quirófano, Sara Maldonado, no ha hecho otra cosa que presumir su cuerpazo, siendo una de las primeras imágenes que compartió a través de su Instagram una en la que aparece con un elegante vestido negro con transparencias.

