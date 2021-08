Tras mostrar sus pronunciadas curvas en lencería oscura, la modelo Demi Rose llevó al cielo a sus fanáticos aunado a que interrumpió la vista al horizonte del Mar Mediterráneo. Pues aunque sabe quién es, lo que posee y de lo que está hecha, la británica se muestra un tanto modesta.

Fue el pasado viernes 13 de agosto, que Demi Rose compartió un par de fotografías, en las que luce sus pronunciadas curvas mientras asegura con sus manos el bikini del coordinado de lencería en tono azul marino que apenas se distingue con los rayos del sol.

Desde el balcón de la habitación en la que se encontraba con vista al mar, la top model nacida en Birmingham, Reino Unidos aprovechó también para lucir su piel bronceada mientras se daba un baño de sol.

"El azul del cielo" escribió la celebridad de las redes sociales que acompañó con una mariposa. Acto seguido, sus fanáticos no han dejado de dejarle un mensaje de admiración que se lee entre líneas en la caja de comentarios.

"DEMI!! eres el azul del cielo!!", "I love it" (La amo [lencería]), "Demi Rose, my love, you look amazing in blue!" (Demi Rose, mi amor, ¡te ves increíble en azul!), "You are so beautiful" (Eres tan hermosa), son algunos de los comentarios que ha recibido Demi a raíz de su publicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que la británica de 26 años ha compartido una postal con este coordinado azul marino, sólo que la primera vez fue a través de sus Instagram Stories, y en esa ocasión no se podían ver los mensajes y número de likes que seguramente fueron miles los que recibió Demi.

Sin embargo, esta vez, desde el pasado viernes 13 de agosto, la británica que ha puesto de cabeza a todo el mundo luego de visitar sus redes sociales, ha logrado impactar con su belleza a más de 681,325 seguidores de los más de 17.3 millones que la siguen.

Y es que, Demi Rose sigue siendo una de las favoritas alrededor del mundo gracias a que no escatima con cada fotografía que quiere mostrar; por eso, cuando hace una pausa en sus publicaciones, sus fanáticos le manifiestan lo mucho que la extrañan y los hace tan feliz.

