Tras lujosa boda, Daniella Chávez aparece enredada entre sábanas

Luego de contraer nupcias con su pareja Ariel Gutiérrez (y padre de su hija Isadora) tras quince años de estar juntos como pareja, la modelo Daniella Chávez apareció enredada entre sábanas y nada más, en su luna de miel en un lugar de ensueño.

Pues a tono con su boda del pasado 25 de enero, la chilena de 36 años lució más provocativa este febrero a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, y puso a latir a mil por hora los corazones ante la llegada del 14 de febrero, día en que se celebra el amor y la amistad.

El clip muestra claramente el momento en el que la chilena se levanta de la cama y con el edredón blanco, se cubre su excepcional figura, como si fuera vestido de novia que va arrastrando mientras camina, sólo para salirse al balcón, apreciar la naturaleza del lugar y maravillar a sus fanáticos con tremendos atributos.

Y es que, aunque dejó ver 'muy poco', de sus encantos, es un hecho que Daniella Chávez, esposa oficialmente de Ariel Gutiérrez (su manager), encantó a más de uno.

"Good Morning #travel #luxury", escribió Daniella Chávez sin olvidar colocar en su post estrellas, corazones y por su puesto una novia, mientras se escucha "Still Don't Know My Name" de Labrinth.

Ante ello, miles de fanáticos de la también madre de Isadora Gutiérrez Chávez, han reaccionado a dicho clip y no sólo eso, sino que además han dejado por asentada la forma en la que cada vez más se sorprenden con cada publicación de la celebridad, a través de sus redes sociales.

"Buen día, mi amor", "Soñada", "Great morning MRS DANIELLA" (Grandiosa mañana Señora Daniella), "You are the best!" (¡Eres la mejor!), "Qué afortunado el que graba... deber ser su pareja!", son algunos de los 1,291 cometarios que se leen en dicho post.

Por otro lado, Daniella Chávez ha logrado recoger 179.016 corazones rojos tan romántico y seductor vídeo de la que fue su soñada luna de miel del pasado 9 de febrero, convirtiéndose aún más en toda una celebridad de la web.

