Tras lucir diminuto sostén, Demi Rose se convierte en la escultura más bella

Luego de optar por lucir un diminuto bikini de micro sostén y un bañador que apenas cubre su anatomía, la modelo Demi Rose se convierte en la escultura más admirada y bella desde las aguas de los mares europeos.

Y es que desde Mykonos, Grecia, la británica se ha perfilado como una de las diosas griegas, que incluso ha revivido la historia del país, pero como una escultura viviente, que también quedará como una diosa para la posteridad.

Y para no dejar cabo suelto sobre el trabajo audiovisual actualmente hace desde la isla griega, Demi Rose ha compartido sus más atrevidas imágenes, a la par de que se sigue postulando como una de las modelos más guapas y famosas del mundo.

¡Sin palabras!

Cinturita marcada, cero imperfecciones, piel bronceada, súper bubis, caderón y una envidiable retaguardia, son los atributos que hace de Demi Rose, una de las modelos más guapas de Europa y más vistas en las redes sociales, con casi 20 millones de seguidores en la red de la camarita.

"Precious little diamond" (Precioso pequeño diamante) escribió Demi Rose, a la par que presumió su perfecta anatomía sin dejar mucho a la imaginación, luciéndose sin preocupaciones en dicho diminuto bikini negro.

Y su colega, la modelo chilena Daniella Chávez no se pudo resistir a escribir: "Amazing Babe" (Increíble Chica), "You from earth or from paradise?" (¿Eres de la tierra o del paraíso?), "No words" (Sin palabras), "Wondrous" (Maravillosa)...

O "Las 3 fotos son geniales... me quedo sin palabras. Las fotografías muestran una belleza natural, y eso es algo que se valora mucho. Además, se puede ver que eres una persona sencilla. Hasta da gusto verte porque muestra tu belleza natural e interior que tienes como persona y lo más importante: expresa la sencillez de persona que llevas dentro. Éxitos y saludos....".

Al momento, Demi Rose ha logado cautivar a 189,988 fanáticos que se han pronunciado con un corazón rojo y también se pueden leer alrededor de 1,800 comentarios.

