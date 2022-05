Tras lucir cuerpazo en bañador, Angelique Boyer presume habilidades de surf

Tras estar de regreso en México, luego de unas largas vacaciones por España y Francia, la actriz Angelique Boyer ha vuelto a disfrutar de lo que más le gusta hacer en sus ratos libres, y es que este fin de semana, presumió sus dotes para practicar el surf, un deporte extremo, luego de haber lucido sus curvas en intenso bañador.

Fue en Valle de Bravo, lugar donde vive con su pareja desde hace casi ocho años, el también actor Sebastián Rulli, que la francesa protagonizó un vídeo captado por el amor de su vida, en el que presume sus dotes de gran surfista y para demostrarlo, hasta tiró la cuerda de la que se iba agarrando.

La protagonista de "Vencer el Pasado" (2021), que pasará la estafeta a "Vencer la Ausencia" (2022) -ambas, producciones de Rosy Ocampo para Televisa Univisión-, utilizó sus redes sociales y a través de sus historias de Instagram, pudo presumir el cuerpazo que lució en shortcito de licra y parada sobre una tabla de surf.

Angelique Boyer, se mostró feliz de disfrutar las actividades de tipo acuáticas, que son unas de las que más les gusta practicar, en un vídeo en el que por varios segundos permaneció parada en dicha tabla que fue jalada por la lancha en la que siempre salen a pasear en el lago de Valle de Bravo, ubicado en el Estado de México, México.

"Increíble Día", escribió la novia de Sebastián Rulli en sus historias de Instagram, cuyo vídeo se le ve que mantiene el equilibrio por más de un minuto y se da el lujo de festejarlo, haciendo una reverencia con los brazos. También se lee: "Retomando, me encanta" y en otro más se lee: "A perderle el miedo".

El clip fue compartido por su fanpage (página de fans) @sebastangie y sólo se puede leer: "Stories @angeliqueboyer... ¡¡Increíble día!!". Y aunque no hay comentarios al respecto, posiblemente la "reina de las telenovelas" haya recibido infinidad de comentarios de sus diversas páginas de fans dedicadas a ella y al argentino de 46 años, que tiene por pareja.

Por otro lado, además del outfit de licra que Angelique Boyer usó el pasado sábado para meterse al lago, también portó un chaleco salvavidas por cualquier imprevisto. Lo que sí es un hecho, es que, tras retomar sus actividades acuáticas y presumir sus dotes de gran surfista, la actriz de 33 años disfrutó cada segundo.

Por su parte, Sebastián Rulli, con quien comparte el intenso amor que ambos se tienen, no dejó de grabarla, destacando sus habilidades para ese tipo de actividades; pues desde que viven juntos hace un par de años -por lo menos-, la pareja de famosos han compartido sus gustos e intereses, siempre juntos.

