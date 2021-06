Tras lucir bikinazos, le recuerdan a Ninel Conde su hijo y lo preocupada que esta

Mientras que Ninel Conde saca su lado más sensual y eleva la temperatura de sus millones de seguidores de las redes sociales, cientos de usuarios la critican, supuestamente por mostrarse un tanto desprecoupada por su hijo Emmanuel, quien se encuentra viviendo con su ex pareja, Giovanni Medina.

Y aunque en otras publicaciones Ninel Conde ya había sido criticada por la forma en tan despreocupada que se muestra desde la playa con tremendos bikinazos con los que roba suspiros a sus fans, ahora los usuarios le dieron con todo al Bombón Asesino y la cuestionaron sobre dónde había dejado su tristeza.

Desde Nueva York y arriba de un yate, con un escotado bikini de color blanco fue que la intérprete de Callados robó miradas al levantar una de sus piernas para posar frente a la cámara con atrevidos movimientos.

"Me encantan las sesiones de fotos en el mar. Aunque no es fácil el arreglo ya que el cabello se despeina súper rápido y el maquillaje no se diga pero tenemos a los mejores en esta sesión", escribió la cantante junto al video. En la misma publicación, Ninel Conde tabién aprovechó para presumir su curvy figura en un bañador verde y mientras posa la cámara la famosa se acomoda la braguita del bikini.

Y aunque para muchos está publicación fue un deleite para su pupila, el post de la famosa fue retomado por el programa Suelta la Sopa en donde a Ninel Conde le llovieron las críticas por mostrarse muy relajada y le recordaron a su hijo, de quien dice estar muy precoupada por no poder verlo.

“Bien triste se ve la mujer extrañando a su niño”, “Ahí está pensando en cómo recuperar a su hijo”, “ Se nota lo q está sufriendo por su hijo uf mira cómo se le ve en la cara “, “ No está concentrada porqué seguramente está pensando en su hijo”, “Excelente madre preocupada y triste por su hijito”, “ Hay Jesús ,eso parte el alma esa madre, triste por su hijo ? una cadena de oracion para ella “, “ Cuanta tristeza por su hijo, que pena tantas mujeres que quisieran ser madre. Pobre de ti Ninel”, son algunas de las críticas hacía Ninel Conde.

Mientras que la publicación logró más de 70 mil reproducciones en las redes sociales de Suelta la Sopa, el post de la cantante ya superó los 25 mil Me Gusta.

