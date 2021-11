Tras los Latin Grammy, Kimberly Dos Ramos sigue dando batalla a Livia Brito con vestidazo

A tres días de la gala número 22 de los Latin Grammy, la actriz Kimberly Dos Ramos sigue dando batalla a Livia Brito con vestidazo strapless desde sus redes sociales; y es que luego de regresar al show en vivo y a todo color, la venezolana no ha podido dejar de presumir su look tras ser invitada por La Academia.

A través de sus historias y publicaciones de Instagram, tanto Kimberly Dos Ramos como la cubana Livia Brito, compartieron paso a paso y con todo detalle cada paso que daban hacia Las Vegas. Nevada (EE.UU.), donde tuvieron lugar la alfombra roja y un par de eventos de dicha entrega, en la que se entregaron 53 galardones a lo mejor de la música latina y de países de otros continentes.

Fue desde el miércoles pasado que ambas estrellas tuvieron la oportunidad de pisar suelo estadounidense y desde 'la Ciudad de las Luces' disfrutaron de una primera gala que sólo fue transmitida a través de la página oficial de los Premios Latin Grammy.

Lee tambien: La Desalmada sigue cosechando éxitos, Livia Brito y Kimberly Dos Ramos en los Latin Grammy

Para dicha celebración, Kimberly Dos Ramos, eligió lucir un vestido color negro con un sutil escote en la espalda con una pechera dorada bordada en chaquira y canutillo que terminaba en manga larga que fue diseño de USA Maishtay. La venezolana, actriz de "La Desalmada" (2021) de Televisa, también se puso en las manos de la estilista de nombre Irma Martínez y utilizó joyería de Pepe Dávalos.

Y mientras la actriz de 29 años desbordó sensualidad y glamour en un par de publicaciones, escribió: "A very special night... 'Person of the year'... Dress [Vestido]: @usamaishtayofficial, Stylist [Estilista]: @irmastyle y Jewels [Joyería]: @pepedavalosoficial... #Univision #latingrammy #personoftheyear".

Lee también: Kimberly Dos Ramos y Livia Brito, las mejor vestidas de los Latin Grammy

Y en una segunda publicación quien fuera Isabela Gallardo Torreblanca en el melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para la televisora de San Ángel, no dejó pasar la oportunidad de revivir el momento en el que portó un segundo vestido para la segunda gala de los Latin Grammy.

Esta vez, se trata de un vestido strapless de singular escote recto, color negro con bordado en hilo plateado que simulan hojas y que combinó con un par de guantes traslúcidos hasta debajo del hombro. Las zapatillas escotadas de color negro en combinación con transparencias, fueron justo el complemento perfecto para el glamoroso outfit de gala.

En la descripción de la tercia de postales se lee: "Las fotos en el auto (que no pueden faltar) en camino al show de los 'Latin Grammys'... Gracias a mi súper equipo por lograr este look tan increíble, ustedes son lo más empoderado.

En esta ocasión, la actriz de telenovelas tampoco pudo dejar de nombrar al equipo que creó este glamoroso look en ella: Makeup & Hair [Maquillaje y Peinado]: @geraldstylist , Stylist [Estilista]: @irmastyle, Dress [Vestido]: @usamaishtayofficial, Jewels [Joyería]: @charlielapson así como no dejó de reconocer el talento de @jenngomezvita.

No obstante, Livia Brito no se ha quedado atrás con un par de atuendos que la han hecho lucir cuerpazo y sobre todo como una verdadera diosa de la belleza; y es que, mientras Kimberly Dos Ramos derrochó sensualidad y glamour, la cubana de 35 años "se desplayó" luciendo pierna con outfits de prolongadas aberturas o de frente muy corto.

La protagonista de "La Desalmada", lució un vestido rojo para la primera gala que fue diseñado por Michael Costello, mientras que utilizó joyería de Charlie Lapson. El peinado estuvo a cargo de Jay Rua y el maquillaje fue creación de Leila VonSleichter.

Mientras que para la gala en la que presentó una de las ternas junto al cantante Emamuel, Livia Brito eligió un vestido de un sutil tono plata y estratégicamente escotado de arriba y abajo. "PREMIOS LATIN GRAMMY 2021 LAS VEGAS", escribió la también modelo, y al mismo tiempo, etiquetó al equipo de expertos que la hizo lucir así de glamorosa.

Tras los Latin Grammy, Kimberly Dos Ramos sigue dando batalla a Livia Brito con vestidazo. Fotos: Instagram Livia Brito

Síguenos en