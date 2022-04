Tras llegar perfecta a los 42, Marjorie de Sousa demuestra que el modelaje es lo suyo

Tras llegar sus 42 años perfecta e impecable, la actriz Marjorie de Sousa demuestra que el modelaje es lo suyo y así lo dejó ver durante una reciente sesión de fotografía en la que lució uno de sus atuendos más sugerentes que ha utilizado en mucho tiempo.

Con algunos proyectos personales en puerta como la posible boda con su prometido, el empresario Vicente Uribe, y algunas recientes celebraciones de cumpleaños como el de su madre y su hermano, la venezolana ha dejado ver que la felicidad se apodera de ella y que no hay mejor cosa en la vida que sentirse plena a sus 42 años.

Este lunes, Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram y compartió un vídeo en el que se le puede ver posando al aire libre en un día soleado, trabajando desde la azotea de un edificio alto y de paso, hipnotizando con sus curvas y su anatomía perfecta.

Un outfit de ensueño

La rubia de melena algo alborotada, se lució frente a la cámara, convencida de que el modelaje es una de las facetas que más ama hacer, mientras presumió una anatomía perfecta con un body y una saco color negro así como unas zapatillas de tacón transparente y de pulsera que la hicieron brillar.

"Disfruta de la magia de cada segundo que nos regala @angelramoos @julianhairstudio juansousaofficial @alepalomera1 @mediaconceptspr @thesishotelmiami @benditoclosetstyle @metgroup.360", se lee la descripción de Marjorie, a la par de "Moments We Live For" (Momentos por los que vivimos) de In Paradise.

Y tras verla posar de lo más sensual, entre cadenas y la elegancia del color negro, Marjorie de Sousa ha despertado ya la admiración de algunos famosos y seguidores en su cuenta de Instagram. Una de las primeras en reaccionar fue la también venezolana Kimberly Dos Ramos, quien compartió créditos con de Sousa en "La Desalmada" (2021) como su hija, y sin más, prendió fuego a la publicación.

Alguien más se centró en el comentario de la villana de telenovelas y apoyó lo dicho con un "Y siií" y un cuarteto de corazones rojos. También le dijeron: "Pretty Woman Blonde" (Mujer Bonita Rubia) y otros más aseguraron: "Guapísima como todos los días", o "Always so pretty" (Siempre tan bonita).

Y a cuatro horas de haber publicado su vídeo, Marjorie de Sousa ya ha logrado recoger más de 24 mil 600 corazones rojos y se leen alrededor de 300 mensajes al momento.

