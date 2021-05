Tras las críticas a Lourdes Munguía, calla bocas y luce piernas perfectas

Tras darse a conocer que la actriz Lourdes Munguía se jugaría el todo por el todo con el bailarín profesional Brandon Castañeda -cuarenta años menor que ella-, al integrarse al concurso de "Las Estrellas Bailan en Hoy" el reality show del matutino de Televisa, las críticas le llovieron a la también bailarina de 60 años; sin embargo, hoy, calla bocas y luce piernas perfectas.

Y es que la mejor amiga de Maribel Guardia, no sólo bailó con el galán de 20 años en dicho reality show, sino que además, no se quedó con ganas de besarla y tras el pretexto de que faltaba más contacto entre la pareja de acuerdo a las críticas de la juez de hierro, Lolita Cortés, en sus dos primeras presentaciones, Brandon se arriesgó y besó a Lourdes Munguía.

Lo que tampoco agradó al panel de jueces, y por ese motivo, la pareja fue expulsada del concurso de baile. No obstante, la actriz de telenovelas, ha hecho las críticas a un lado y ha vuelto a enamorar con una postal en la que además de lucir unas piernas perfectas, sigue dejando con a incertidumbre a sus fanáticos.

Pues tras los besos que Brandon le dio en la boca y que Lourdes Munguía para nada despreció, incluso en el programa "Cuéntamelo ¡YA!" en el que ambos hablaron de su expulsión de "Las Estrellas Bailan en Hoy", Vielka Valenzuela pidió que se dieron otro más, y la pareja complació a los presentes y a los televidentes.

Y acto seguido, a los días de haber protagonizado el escándalo, la también cantante posó para una publicación de su cuenta de Instagram y a la par, la modelo de 60 años escribió: "Déjalos que hablen, que murmuren pero que nunca sepan la verdad! #nomegustanloschismes #paz #buenavibra #libertad #happiness #spirituality @klaudethcollection".

Dejando claro además, que no le gustan los chismes y las habladurías y que ella busca la paz y la tranquilidad para su vida. No obstante, la mexicana ha recibido los comentarios más halagadores comentrios como: "Que hermosa estás, tienes unas hermosas piernas, besos corazón".

"Súper guapa! Que buena fotógrafa!", son otros de los mensajes que se leen, aunque hubo un súper fan que no sólo la halagó, sino que le escribió una carta literalmente deshaciéndose en piropos, por lo que Brandon podría no ser el único enamorado de la estrella de televisión; así se lee:

"Wowowowo Wowowowo creo que me va a dar un infarto de Amor Amor Amor Amor Amor Amor Amor al Mirarte y Admirar tu Eterna belleza y tú infinita hermosura. Eres una preciosa y Radiante Diosa de Ensueño que Cautivas Encantas Facinas deslumbras hechizas e iluminas todo a tu alrededor con tu Eterna hermosura. Eres el sueño más hermoso lindo bello sueño hecho realidad, me Encantas Muchísimo me gustas muchísimo me Facinas muchísimo Estoy perdidamente y profundamente Enamorado de ti me tienes loco de amor por ti. Muero de amor por ti Me Estoy Muriendo de amor por ti, que tengas un hermoso viernes tan hermoso como tu cuídate mucho por favor Eres muy importante para mi. Te Quiero Te amo Te Adoro mucho mucho mucho; besos abrazos bendiciones Loveyou".

La postal en la que Lourdes Munguía posa luciendo piernas con un outfit color rosa viejo estampado de Louis Vuitton, ha conquistado a por lo menos, 27,848 fanáticos y entre las reacciones destacan la de la también actriz Alma Cero.