Tras interrumpir boda, Lizbeth Rodríguez sigue brillando como el sol al posar en bañador

La influencer y conductora de televisión mexicana, Lizbeth Rodríguez no deja de ser noticia en las redes sociales, pues en está ocasión la famosa volvió a ser toda una sensación al posar con un diminuto y colorido bañador desde Playa del Carmen en donde se dio la tarea de cautivas a sus seguidortes con una serie de instantáneas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa youtuber aprovechó su estancia en los paridisíacas playas de este destino turístico en donde sacó su lado más coqueto y atrevido para deleitar a sus más de 11 millones de seguidores al modelar un diminuto bañador de color rosa con el que acentúa sus curvas.

En la sesión fotográfica, la ex conductora del programa 'Exponiendo Infieles' se mostró desde el filo de una piscina en donde se mostró luciendo la braguita floreada de su bikini y una blusa blanca, atuendo playero con el que sacó a relucir sus voluminosos encantos, y con el que dejó claro porque sigue brillando como el sol.

"Bonito día", fue la frase con la que Lizbeth Rodríguez acompañó su candente sesión de fotos. Como era de esperarse los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación de la youtuber y comenzó a llenarse de Me Gusta, así como de piropos, pues sus fieles admiradores no pudieron dejar pasar desapercibido su inigualable belleza.

"A ti no te cambio por nada ni por nadieee", "Lo más bello de mi universo", "Preciosa, hermosa, bella ", "Preciosa, hermosa, bella ", "La diosa de todas las reinas", "Eso liz, sigue brillando como el sol, así debe ser.. que nadie opaque esa energía que llevas dentro", "Eres mi universo mi mundo entero", "Te ves muy hermosa", fueron algunos de los piropos que la famosa recibió en la publicación.

Cabe mencionar que Lizbeth Rodríguez es una de las influencers mexicanas más populares, y prueba de ello es que cada vez que comparte alguna imagen o video en sus redes sociales se vuelve tendencia, y el pasado 20 de enero no fue la excepción, ya que la famosa acaparó diversos titulares luego de supuestamente interrumpir la boda de su amiga Celeste Pellegrini y Banaz.

El video, en el que aparece la ex conductora de Exponiendo Infieles asegurando a su amiga que su futuro esposo le había sido infiel rápidamente se viralizó y La chica Badabum se robó cientos de titulares.

“Celeste, Banaz te es infiel”, dijo la famosa youtuber, mientras el silencio se apoderó de los asistentes a la boda. Posteriormente la Chica Badabum cuestionó : “¿Hay alguna de las damas que tenga algo qué decir?”. Al ver que nadie decía nada, Lizbeth Rodríguez le preguntó a Banaz: “Dile lo que hiciste el fin de semana pasado". Para finalmente pedirle a Celeste que no se casara antes de ser sacada del evento. "Celeste no te cases por favor. Dile Banaz, dile la verdad”, dijo.

Posteriormente el novio tomó el micrófono y les pidió una disculpa a sus invitados y explicar que todo se trataba de una broma.

“Disculpen por lo que acaban de ver, no sé por qué hizo, bueno, sí sé porque lo hizo. Somos youtubers, hacemos bromas y esto es una broma para todos ustedes. Teníamos que cerrar con esto, una disculpa”, dijo entre risas.

