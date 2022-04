Tras intentos de Maribel Guardia en TikTok, Lourdes Munguía se la lleva de calle moviendo caderas

No han sido ni una ni dos, sino varias veces las que la actriz Maribel Guardia ha intentado concretar una coreografía de baile junto a sus amigas con quienes graba la telenovela "Corona de Esperanzas", y entre algunos intentos en TikTok, su también amiga Lourdes Munguía se la lleva de calle moviendo caderas...

Pues aunque a la costarricense y sus amigas como Victoria Ruffo, África Zavala, Roxana Castellanos y hasta Raquel Garza 'la Secretaria' han intentado coordinarse para un buen resultado en el tema del baile, no han logrado hacerlo al unísono ni una sola vez.

Sin embargo, ellas se escudan argumentando que la diversión nadie se las quita, pues además de divertirse ellas, también lo hacen con el público, quien es el que las sigue en redes sociales, y por si fuera poco, comentan este tipo de publicaciones y muchas más.

Pero por otro lado, existe la presencia de Lourdes Munguía, una de las mejores amigas de la costarricense que aunque no está haciendo telenovela ni aparece bailando a cada rato en redes sociales, sí ha aparecido bailando en la televisión, como cuando fue pareja del joven bailarín Brandon Castañeda en el mini reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" (2021) del matutino de Televisa "Hoy".

Sin embargo, la mexicana de 60 años, también ha hecho de las suyas en Instagram apareciendo en bikini y mostrando esas curvas que pocas mujeres a su edad logran, pues tras pertenecer a la tercera edad, más bien se muestran con bastón u otros achaques como dolores y/o enfermedades, propias de la edad.

Pero más recientemente, se mostró bailando muy sensual, luego de que fue la propia Maribel Guardia, quien compartió un último vídeo bailando en los pasillos de la televisora de San Ángel junto a Victoria Ruffo y África Zavala, bailado a ritmo de "Arremángala, arrempújala", que ha causado toda una sensación, tras escribir:

"Aquí haciendo el ridículo un rato, pero felices @victoriaruffo @afri_zavala @coronadelagrimas2tv", mientras las tres van por ningún lado en la coreografía y más bien, cada una adoptó su propio estilo de baile que tiene ya 107,890 corazones rojos.

Pero eso sí, se dieron el lujo de lucir cuerpazo tanto Maribel como África Zavala con vestidos que dejaron ver su exquisita silueta y que a sus edades no les duele nada. En tanto, Victoria Ruffo lució un poco menos entallada pero de igual forma se divirtió igual o más que sus colegas.

Por su parte, Lourdes Munguía lució bailando sola muy sensualmente el exitoso tema "Corazón" del cantante colombiano Maluma, vistiendo una coqueta blusa roja y una falda negra, olvidándose de las zapatillas, mientras escribió: "Baila, baila!!! La vida es bella! #dance #smile #amor #vida #luz #sonrie #canta #baila #sefeliz #actress".

Por lo que la amiga de Maribel Guardia, ha demostrado que el ritmo y el sabor los lleva en las venas y que es por mucho, más buena para bailar que la costarricense, pues su estilo y sensualidad nadie se las quita, no obstante, Lourdes se ha llevado piropos como: "Bailar es medicina... Me ayuda una y otra vez a (re)conectarme conmigo mismo, a sentir, estar conectado a tierra y estar completamente en mi cuerpo".

O "I love it" (Amo eso) y para rematar: "Hola, hola, Lourdes linda, buenas tardes a la belleza, hermosura, preciosidad, elegancia, distinción, clase y personalidad única de una mujer, bellísima y muy bonita siempre, la mujer más maravillosa, linda y especial que existe, con esos ojos hermosos y la sonrisa más bella y bonita, mi admiración y respeto cada día, cuídate bendiciones besos, bonito jueves".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!