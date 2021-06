Tras hacer babear con especial pose y vestir mini short y blusa sin sujetador, durante el pasado otoño 2020, la modelo Daniella Chávez pidió piropos a sus fans y no sólo eso, sino que además prometió una recompensa; por lo que muchos ellos atendieron la solicitud de la chilena.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Chávez compartió un par de postales en las que se le ve lucir un diminuto outfit casual que corresponde a un short de mezclilla que apenas cubre su retaguardia y una blusa muy fresca de tirantes y corte frontal cruzado que además utilizó si sujetador, por lo que 'alborotó' a sus admiradores.

La chilena de 35 años, posó en frente de su lujoso auto de última generación que ¡se maneja solo! y aprovechó el resplandor del sol para lucir sus atributos. Sin embargo, su atuendo le dieron algunos puntos ante sus millones de fanáticos y por si fuera poco, a algunos les salió el lado poético que normalmente las personas llevan dentro.

Incluso, en una postal anterior se puede ver desde otra perspectiva, el cuerpazo que la chilena ha logrado tener y mantener a sus 35 años; pues sentada en el asiento del piloto de su Mercedes Benz, también preguntó: "Dónde vamos? Link en BIO!".

Pero fue en el post que verás más abajo de la nota, que súper coqueta, Daniella Chávez se valió de su descomunal belleza y preguntó: "Qué piropo (cumplido) dirías por esta foto? El mejor piropo lo subo a mi historia con el @ del usuario".

Y entre la sorprendente cantidad de 5,630 comentarios, saltan a la vista algunos reveladores mensajes y otros más comunes como: "Que belleza", "Hermosa" o el de un fan argentino: "Si la belleza tuviese culpa a vos bombón, te dan cadena perpetua", "You are very beautiful" (Eres hermosa), o el fogoso: "Que quisiera ser el sol para darte todo el día!!!".

También se lee: "Bella, me gustas mucho mamacita", o el romantico: "Qué opaco se ve el sol ante el brillo de tu figura, quisiera ser la telea de tu blusa para permanecer cubriendo la bella piel que cubre tu corazón" y por si fuera poco:

"Anyone who does not believe in God will surely praise the creator of this beautiful work when he sees you. You are the only being who has the power to extinguish human lust by all five senses. I, who enjoyed seeing you with the sense of sight, with the sense of sight So enjoyable, woe to the sense of smell, taste, touch" (Cualquiera que no crea en Dios seguramente alabará al creador de esta hermosa obra cuando te vea. Eres el único ser que tiene el poder de extinguir la lujuria humana con los cinco sentidos. Yo, que disfruté verte con el sentido de la vista, con el sentido de la vista Tan agradable, ay del olfato, el gusto, el tacto).

Luego de hace algunos meses de su publicación, la chilena sigue recibiendo mensajes como los anteriores y un poco más fogosos; al momento, Daniella Chávez también ha logrado llamar la atrención de por lo menos 315,335 fanáticos de sus más de 14.6 millones de seguidores.

