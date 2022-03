Tras figurar como toda una reina, Maribel Guardia aparece sin gota de maquillaje

Luego de subirse a un carro alegórico y de manera sorpresiva impactar a muchos con su belleza como toda una reina en el recién celebrado desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 en su edición 124, la actriz Maribel Guardia ha dejado el maquillaje, el glamour y los brillos a un lado y este miércoles apareció sin gota de maquillaje.

La costarricense de 62 años dio un respiro a su rostro tras lucir como una vedette o una clásica rumbera, encima de uno de los 32 carros alegóricos que desfilaron por el malecón de Mazatlán (Avenida del Mar), la tarde noche del pasado domingo 27 de febrero.

Y este miércoles, apareció "sin pila", recargada en un tronco y sentada en el suelo del jardín de su lujosa casa, mientras luce un outfit deportivo de leggings y top color azul, con un par de tenis blancos con estoperoles y otros detalles más.

Pero eso sí, sin gota de maquillaje y luciendo algo cansada después de la rutina de ejercicio que hizo muy seguramente la mañana de este miércoles en su gimnasio personal, aunque con todo el ánimo, como lo dejó ver en la descripción de su postal, que se lee:

"#feliz #miércoles, que este bello mes que inicia salgas a vivir, luches por tus sueños y que tu sonrisa te abra todos los caminos. #look @ivc_collection".

Y aún, luciendo sin gota de maquillaje, Maribel Guardia se ha llevado los piropos más sinceros de sus fanáticos seguidores en Instagram: "Preciosa mi muñequita", "Azul como el mar azul", "Muy linda, gracias hermosa Maribel", "Qué preciosa estás mi Amor, Maribel", se leen en algunos mensajes.

También se lee: "Wow Looking Good Mamacita", "Eres una hermosura mi cielo", "Hola bella Maribel!! me encanta tu vibra!! Te admiro", "Que hermosa!!!!! Usted siempre bella", "Sexy, divina, hermosa"; pues es un hecho que aunque Maribel Guardia aparezca sin make up (maquillaje), siempre seguirá causando revuelo entre sus fanáticos y más fervientes admiradores.

Al momento, la también actriz de "Corona de Esperanza" (2022), ha logrado cautivar a 11,420 seguidores y se pueden leer más de 160 comentarios.

