Tras estreno de Pecados Solitarios, María León enloquece al bailar con leggins rojos

Hace un par de semanas, la cantante María León dio las primeas pistas sobre "Pecados Solitarios", su sencillo más nuevo que recientemente estrenó a la par de su actuación en teatro; y no conforme con el éxito de su sensual vídeo, enloqueció a sus fanáticos al bailar con tremendos movimientos con leggins rojos.

Más de medio millón de fanáticos e internautas son lo que han visto a través de YouTube el clip de "Pecados Solitarios", quienes sin duda, han quedado cautivados con la belleza de la también bailarina. Y aunque pudiera resultar suficiente el disfrutarla una y otra vez, para María León parece no ser así.

Fue el pasado miércoles que la tapatía, bailó frente al lente de la cámara para endulzar la vista a sus seguidores con tremendo baile y un outfit que robó el aliento a cualquiera. María León vistió un par de leggins color rojo metálico, una blusa tipo top de gran olán y un par de zapatillas stiletto que hacen juego con el outfit.

Outfit suficiente par que la ex vocalista del desaparecido grupo de pop-rock "Playa Limbo" pudiera demostrar de lo que es capaz con el intenso baile, con el que además dio cuenta de que ¡no le duele nada!, pues a sus 35 años, la cantante ha logrado enamorar a más de uno.

"¡Para este #miércolesdefuego, que su coreografía de #PecadosSolitarios... claro que sí!... Pa' que te la aprendash bizcoch@! También te dejo el #PecadosChallenge en @tiktok", escribió la actriz de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", que protagoniza con el también cantante Yahir en su regreso al teatro después de la pandemia por el Covid-19.

Y es que al mismo tiempo que María impuso reto a sus seguidores y fanáticos de las redes sociales, se valió de su belleza y exquisita figura para enloquecerlos con dicho bailecito.

Por supuesto, algunos famosos quienes también son igual de fitness que la cantante, han reaccionado ante la habilidad que María León tiene para el baile: "Esa levantadita de pierna te lo voy a quedar a deber mi Mary!", o "Esta buenaza la coreo".

El actor Luis Gatica replicó luego de verla bailar tan sensualmente: "Y entaconada ella! Chiale!". El famosos youtuber Juan Solo fue sincero: "Me costó trabajo pero ya me la aprendí..." y aunque hubo quien admiró su forma de bailar, no opinó lo mismo de su outfit: "Guapísima, cuerpazo, pero qué FEO outfit. Perdón!".

Al momento, María León ha logrado alrededor de 900 mensajes y el clip de Instagram les ha gustado a 82,442 personas más. Aunque algunos comentarios negativos no han parado: "Lo más naco que has hecho" aunque otros tantos sí han reconocido su habilidad y cuerpazo: "Bailas bien bonito" o "Que bonita".

