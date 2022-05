Tras estrenar Te Felicito, Shakira presume beso de sus hijos

Luego de éxito que ha sido su último sencillo junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, como es "Te Felicito", la cantante colombiana Shakira presume beso de sus hijos, tras celebrar el Día de las Madres el pasado sábado 8 de mayo, que como muchas otras famosas, lo celebraron guiándose por la fecha en la que se celebra en Estados Unidos.

Claro, no sin antes compartir una serie de publicaciones que hacen ver cuánto está disfrutando de su éxito recién estrenado hace algunos días. Y es que Shakira parece como niña con juguete nuevo y aunado a la exitosa carrera tanto de su marido, el futbolista español Gerard Piqué y las habilidades artísticas y deportivas de sus hijos Milan y Sasha, la colombiana de 44 años no puede sentirse más que como un pavorreal.

No por nada, Shakira ha seguido cosechando éxitos y la aceptación del público mundial, gracias a demás de su carisma y la energía que denota con cada proyecto que emprende. Y así mismo ha sido su celebración tras estrenar junto a Rauw Alejandro el tema "Te Felicito".

Celebrando el éxito de "Te Felicito"

En uno de tantos post respecto a "Te Felicito", la colombiana de 44 años lució bailando, moviendo todo el esqueleto mientras vistió un pants color morado, tenis blancos y su cabellera pelirroja que movió de un lado a otro. En dicha publicación describió:

"Love a little hairography" (Me encanta un poco de peluquería), a ritmo precisamente de su nuevo tema, con el que, después de lucir sus pasos de baile y disfrutando de su propio éxito, ha recibido 773,592 corazones rojos y 5,873 comentarios de sus 72.2 millones de seguidores.

"Shak!!! Pasa el dato de tu dieta!!!... Cómo logras verte de 25 años???", "Siento que necesito a la Shakira roquera de vuelta en mi vida… Quién me apoya???", son dos de los comentarios de ua de sus fanáticas y más fervientes admiradoras", pero la actriz Laura Vigantti de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), también ha lanzado un pequeño "Awww".

Un hermoso beso de sus hijos

Pero la colombiana no sólo ha celebrado el éxito de "Te Felicito", sino que además, ratificó su orgullo de ser madre de dos niños con los que ha celebrado precisamente el hecho de ser mamá desde hace algunos años.

"Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres! With one kiss they can cure it all and make it worth your while to keep fighting for them. Happy Mother’s Day!", escribió Shakira sellando el amor de sus hijos con un corazón rojo.

Y por ello recibió mensajes como "El post Perfecto de El Día de la madre no exis… Muerta de amor quedé", "@shakira ellos son tu refugio, como tú el nuestro. Feliz día de la Madre, Shaki", y 3,260 más comentarios.

