Tras el 0-0 entre México y Costa Rica, Maribel Guardia lució sólo una playerita rojiverde

La tarde del pasado domingo, la actriz Maribel Guardia se dispuso a modelar una playerita futbolera rojiverde con el corazón dividido en dos partes, pues las selecciones nacionales de México y Costa Rica se enfrentaron en la cancha de fútbol y aunque el resultado fue un 0-0, la costarricense apareció con toda la actitud.

Pues a sus 62 años, Maribel Guardia se puso a tono con los dos países que la han visto nacer y crecer como persona, modelo y actriz. Y es que, aunque es 'tica' de nacimiento, es mexicana de corazón y por convicción, nacionalidad que le otorga la antigüedad de no menos de cuarenta años viviendo y triunfando en México.

Y para apoyar a sus dos naciones favoritas, la costarricense lució una playera futbolera rojiverde confeccionada con las dos banderas de ambos países; la de México con los colores tricolor verde, blanco y rojo y la de Costa Rica, de rojo, blanco y azul rey.

Pero además, Maribel Guardia acentuó su belleza luciendo muy cerca de la cámara y dejando ver su exquisita silueta. También optó por un peinado de una trenza alrededor de una cola de caballo y su característico flequillo así como un par de arracadas grandes como aretes.

"A quien le van, a México o Costa Rica? Yo los adoro a los dos. Que gane el mejor" escribió la esposa de Marco Chacón, no sin dejar un pequeño corazón negro y un balón de fútbol en su descripción de su publicación del domingo por la tarde antes de irse a dar su función del "El Tenorio Cómico".

Y algunos famosos respondieron a su pregunta, por su parte, la periodista de espectáculos Shanik Berman se olvidó del balompié y le dijo: "A ti, Maribel amada", pero la paisana de Maribel, de nombre Marisol Soto, escribió: "Costa Rica".

Por otro lado el guapo Sergio Lozano puso: "Que tipo de brujeria es esa?! Usted no puede hacer eso bellezaaa jajaja." Otros fanáticos más de la costarricencense no dejaron de expresar: "Tengas una maravillosa tarde guarancandilla @maribelguardia" o repitiendo el nombre del país de América Central.

En tanto, el actor y presentador mexicano Mauricio Barcelata, le envió un cumplido a Maribel: "Tú eres lo máximo!"... "México, obvio", "Hermosa mi cielo", "Que guapa, tan sexy", o "Yo a México, pero jugaron bien tus paisanos, hermosa; ganamos los dos", son parte de los 1,380 comentarios y los 104,291 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!